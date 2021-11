Emotionele Grapperhaus maakt excuses aan de ‘Twee van Putten’: ‘Het spijt me’

“Namens het hele kabinet bieden we excuses aan, aan Herman en Wilco. Ik zeg tegen hen: het spijt me.” Du Bois luisterde met zijn vrouw vanaf de publieke tribune mee. De minister van Justitie en Veiligheid was merkbaar geëmotioneerd en moest tot twee keer toe zijn woorden kort pauzeren.

Viets en du Bois kregen wel financiële genoegdoening voor de jaren dat zij onterecht in de gevangenis zaten. “Maar geen morele,” zo memoreerde Grapperhaus. “Excuses zijn nooit gemaakt.” Dat had het kabinet eerder moeten doen, zei hij. De onterechte veroordeling van de twee mannen wordt gezien als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in ons land.

Stewardess

De Puttense moordzaak draait om de moord op de 23-jarige stewardess Christel Ambrosius. Zij werd in januari 1994 vermoord in het huis van haar oma. Viets en du Bois, twee zwagers uit Putten, werden opgepakt en veroordeeld tot tien jaar cel. Bij een herziening werden de twee in 2002 vrijgesproken. In 2008 werd een nieuwe verdachte, Ronald P., opgepakt. Hij werd veroordeeld tot achttien jaar celstraf.

De in juli vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries besteedde in zijn tv-programma's veel aandacht aan de moordzaak. Zijn zoon Royce zat donderdagmiddag op de publieke tribune in de Tweede Kamer.

Demissionair Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP/Bart Maat