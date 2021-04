EMA: Voordelen Janssenvaccin wegen zwaarder dan risico

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

In de bijsluiter van het vaccin moet daarom een waarschuwing worden opgenomen voor de zeer kleine kans op deze ernstige bloedproblemen. Het risico weegt echter niet op tegen de voordelen, stelt het EMA. Er is nog niets bekendgemaakt over wat dit betekent voor de Nederlandse vaccinatiecampagne. Het kabinet zal op zijn vroegst tijdens de persconferentie van dinsdagavond met een inhoudelijke reactie komen, liet een woordvoerder weten.

Mogelijke bijwerkingen

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloot vorige week woensdag om het vaccin van het bedrijf uit Leiden nog niet toe te dienen. Het Amerikaanse moederbedrijf Johnson & Johnson adviseerde om een onderzoek af te wachten nadat bij zes vrouwen in de VS ernstige complicaties werden geconstateerd binnen twee weken nadat zij geprikt waren.

Alle vrouwen waren tussen de 18 en 48 jaar oud en kregen na vaccinatie last van zeldzame bloedstolsels in de hersenen. Zeker één vrouw overleed daaraan, een andere vrouw verkeerde in kritieke toestand. In de Verenigde Staten kregen bijna 7 miljoen mensen het coronavaccin van Janssen.

Het EMA voerde naar aanleiding van het advies een onderzoek uit naar de eventuele risico’s van het vaccin. De Jonge verwachtte dat het prikschema zes weken vertraging zou oplopen als het vaccin niet gebruikt zou kunnen worden. Die risico’s blijken nu zeer klein.

Prikstop na prikstop

Halverwege maart stopte Nederland ook met het toedienen van AstraZeneca, in navolging van een groot aantal Europese landen, nadat bij mensen bloedproppen waren ontstaan na de vaccinatie. Momenteel wordt er weer geprikt met het Brits-Zweedse vaccin, maar alleen bij mensen van zestig jaar en ouder.

Mensen jonger dan zestig zouden verhoogd risico op deze complicaties hebben. Dat besluit viel in navolging van een spoedadvies van de Gezondheidsraad. Het EMA beschouwde de voordelen van het vaccin groter dan de nadelen, omdat de kans groter is te overlijden door het coronavirus dan door het vaccin.

Denemarken is overigens helemaal gestopt met het toedienen van het AstraZeneca vaccin.

Oss

Op maandag 12 april kwamen de eerste 79.200 doses van het Janssenvaccin voor Nederland binnen in Oss. Daarvandaan worden de vaccins uiteindelijk over de rest van het land gedistribueerd.

Het is het vierde coronavaccin dat in Nederland beschikbaar komt. Eerder werden de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca goedgekeurd, geleverd en toegediend. Het Janssenvaccin hoeft maar één keer te worden gegeven, terwijl de drie andere middelen twee prikken vereisen. Nederland heeft in totaal 11,3 miljoen doses besteld.