EMA keurt vaccin AstraZeneca goed: veilig en werkzaam tegen coronavirus

Beeld AFP

Dat is goed nieuws voor Nederland: de regering heeft 11,7 miljoen doses besteld van het AstraZeneca-vaccin. De afgelopen week was veel te doen om het middel, nadat bekend werd dat de farmaceut minder doses kon leveren aan de EU-lidstaten dan gedacht en de Duitse gezondheidsautoriteiten twijfels hadden bij de werkzaamheid van het middel bij senioren.

Vooral voor jonge mensen

Volgens het EMA is het echter ‘zeer aannemelijk’ dat het coronavaccin ook goed werkt bij 55-plussers. Eerder bleek al dat het vaccin gemiddeld genomen zo’n 70 procent bescherming biedt bij twee prikken. Ook is er nauwelijks sprake van serieuze bijwerkingen, constateert de medicijnwaakhond.

De Europese Commissie is nu aan zet en moet het oordeel van het EMA bekrachtigen. Dat lijkt een formaliteit. Het vaccin kan naar alle waarschijnlijkheid op zeer korte termijn worden ingezet. In Nederland is het AstraZeneca-vaccin vooral bestemd voor mensen jonger dan 60, zo blijkt uit de vaccinatiestrategie.