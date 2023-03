Elvis Costello keert na dertig jaar terug in Het Concertgebouw

De Britse singer-songwriter Elvis Costello. Beeld ANP

Dat is precies dertig jaar na zijn laatste show in 1993. Toen speelde Costello (68) samen met The Brodsky Quartet hun gezamenlijke album Juliet Letters.

Het optreden in Het Concertgebouw maakt deel uit van een tournee langs de grote klassieke concertzalen in Europa. Kaarten zijn vanaf vrijdagochtend te koop.

