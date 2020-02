Ellenlange wachtlijsten? Bij ‘Psycholoog to go’ begint de behandeling binnen een week

Psycholoog Dorianne Hoek. Beeld -

Het is een manier om iets te doen aan de wachtlijstproblematiek in de geestelijke gezondheidszorg, zegt Dorianne Hoek (26). Ze werkt drie dagen per week als psycholoog bij een Amsterdamse ggz-instelling, waar het vijf maanden of langer duurt voordat mensen aan de beurt zijn.

Bij haar eenmanszaak ‘Psycholoog to go’ vindt het eerste kennismakingsgesprek echter al binnen 24 uur plaats. Binnen een week kan de behandeling beginnen.

Die grotere snelheid heeft echter ook een prijs. Als ‘psycholoog to go’ heeft Hoek geen contract met zorgverzekeraars, zodat cliënten het consult (75 euro per uur) uit eigen zak moeten betalen. Die werkwijze buiten het systeem biedt Hoek tevens de mogelijkheid om minder tijd te besteden aan administratieve zaken die de zorgverzekeraar vereist voor vergoeding van de behandeling. ‘Vinkjes zetten’ bijvoorbeeld, waaraan behandelaren dertig procent van hun tijd kwijt zijn, hoeft niet. Ook de setting van een behandeling kan losser.

“Met een cliënt ga ik bijvoorbeeld wandelen,” aldus Hoek. “Ik pas technieken en richtlijnen toe die ik als psycholoog gebruik, maar de benadering is wat persoonlijker en minder officieel. Het heeft iets weg van coaching, maar wel vanuit een gefundeerde psychologische basis.”

Het idee voor de ‘psycholoog to go’ begon bij Hoek ruim een half jaar geleden uit onvrede over de werkwijze in de ggz. Ze is niet de enige psycholoog die buiten de gebaande paden werkt. Zo bestaan er al wandelpsychologen en buitenpsychologen, die op soortgelijke wijze werken. Ook psychologen die persoonlijke gesprekken combineren met online videosessies en chats, zoals het Amsterdamse iPractice, kunnen cliënten doorgaans sneller helpen.

Paniek, stress, eenzaamheid

Buiten de financiële hobbel heeft Hoek als ‘psycholoog to go’ ook andere grenzen, ze kan niet iedereen behandelen. Vooral mensen met relatief lichte problematiek kunnen bij haar terecht. Zo kan ze uit de voeten met somberheid, verschillende typen angst, paniek, stress, eenzaamheid en onzekerheden, maar mensen met een psychose, suïcideplannen, ernstige verslavingsproblematiek of stoornissen die medicatie vereisen, behandelt ze niet. Die verwijst ze naar instellingen waar psychiaters en psychologen met extra opleidingen werken.

Hoek vindt dat er bij ggz-instellingen soms cliënten worden behandeld die ook met lichtere zorg af zouden kunnen. Een betere selectie aan de poort kan de druk verlichten op de huidige wachtlijsten in de ggz, denkt Hoek.

“Als mensen met relatief lichte problematiek snel worden geholpen, ontwikkelt zich vaak geen psychische stoornis. Ook biedt betere selectie de ggz de kans zich te richten op mensen met complexere problematiek, waar nu onvoldoende capaciteit voor is.”

Probleem blijft echter dat in het huidige systeem niet alle lichtere zorg door verzekeraars wordt vergoed.