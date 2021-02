Elfstedenvoorzitter: ‘Hoe moeten we 200 kilometer ijs in de gaten houden?

Wiebe Wieling, voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. “Terwijl winkels dicht zijn, de avondklok wordt verlengd en we maar één persoon per dag mogen bezoeken, roepen politici: een Elfstedentocht moet kunnen. Dat is toch merkwaardig?” Beeld SIESE VEENSTRA/ANP

Wiebe Wieling heeft net zijn schaatsen naar de slijper gebracht. “Ik hoop echt komend weekeinde een paar plekken met mooi ijs te vinden,” zegt de Fries die inmiddels veertien jaar voorzitter is van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Het zou zijn eerste tochtje op natuurijs zijn sinds 2012, het jaar dat de Elfstedentocht bijna doorging. “Ik schaats het liefst op natuurijs, maar afgelopen jaren lukte dat nauwelijks.”

Net als in 2012 was Wieling afgelopen week even de belangrijkste man van Nederland. Met de dalende temperaturen en de gunstige weerkaarten schreeuwde Nederland om de Tocht der Tochten. Door corona misschien nog wel fanatieker dan anders. Wieling herhaalde echter zijn woorden van afgelopen herfst en noemde een Elfstedentocht met coronabeperkingen ‘ondenkbaar’. Ook een lightversie met louter wedstrijdrijders sloot hij uit. Het leverde hem flinke kritiek op, onder meer van Hugo Borst, die hem wegzette als ‘strenge Fries’.

Hoe beleefde u de afgelopen dagen?

“Zelf was ik er behoorlijk nuchter onder, het vroor in Friesland aanvankelijk ook slechts een graad of twee. Maar de media in het westen doken er meteen op, wellicht omdat het daar kouder was dan hier. Met weerkaarten die repten van temperaturen van min 15 tot min 20 graden Celsius snap ik dat ook. Mensen snakken in deze tijd naar een Elfstedentocht.”

Bent u inderdaad de stugge, rechtlijnige Fries waarvoor critici u houden?

“Het is een predicaat dat je al snel opgeplakt krijgt, maar ik herken me er totaal niet in. Als voorzitter ben ik het gezicht, maar mijn standpunt is dat van het gehele bestuur, dat uit tien mensen bestaat.”

Het leek bijna alsof u die Elfstedentocht niet wilde...

“Wat een onzin, we willen niets liever! Wij werken er als De Friesche Elf Steden al 24 jaar aan om deze tocht te organiseren, 30.000 leden zitten daar ieder jaar op te wachten. Daar zijn we het gehele jaar mee bezig.”

Vertelt u nog eens een laatste keer waarom het er écht niet in zit.

“Met de huidige coronamaatregelen en de 1,5 meterregel is het simpelweg onmogelijk, zelfs als je alleen een wedstrijdtocht organiseert. De Elfstedentocht komt door steden als Leeuwarden, Dokkum, Franeker en trekt grote mensenmassa’s. Hoe moeten we 200 kilometer ijs in de gaten houden? Niet voor niets zijn de Nijmeegse Vierdaagse en de Amstel Gold Race afgelast.”

De Tour de France ging ook door. Dat is ruim 20 keer een Elfstedentocht...

“Kijk naar de bewaking van het publiek. In Frankrijk is niet vastgehouden aan de 1,5 meter afstand.”

De politiek legt u geen strobreed in de weg. Vrijwel alle partijen zijn voor de Elfstedentocht...

“Daar heb ik me aan gestoord. Het leek afgelopen dagen bijna alsof er geen coronapandemie bestond. Terwijl een groot deel van de winkels dicht zijn, de avondklok wordt verlengd en we maar één persoon per dag mogen bezoeken, roepen politici in Den Haag: een Elfstedentocht moet wél kunnen. Dat is toch merkwaardig?”

Hoe ziet u de toekomst? Nu de Elfstedentocht zeldzamer wordt, pleiten prominenten als Hans Wiegel, maar ook uw voorganger Henk Kroes ervoor de toertocht en de wedstrijd los te koppelen.

“Als bestuur zijn wij daar tegen. Kijk naar de laatste Elfstedentochten: de enorme mensenmassa’s, de sfeer, de huldiging van Evert van Benthem en Henk Angenent. Het mooie aan de Elfstedentocht is dat de euforie van de winnaar is gekoppeld aan het lijden van 25.000 mensen. Zonder toertocht heb je topschaatsers die om 05.00 uur ‘s ochtends gaan rijden en iets na het middaguur alweer zijn gefinisht. Dat is wel een heel kale versie.”

Wanneer krijgen we weer een Elfstedentocht?

“De afgelopen jaren heerste het beeld dat er met de klimaatopwarming geen echte winters meer mogelijk waren. Gelukkig is dat idee nu verdwenen. Als bestuur van De Friesche Elfsteden hebben we altijd gezegd: koude uitschieters blijven er zijn. Ik wil daaraan toevoegen: de historie van de Elfstedentocht laat zien dat koude winters altijd in groepjes komen. Dus wie weet lukt het volgend jaar.”

Wordt Wiebe Wieling de eerste voorzitter zonder Elfstedentocht sinds Jan Kuperus?

“Het loopt zoals het loopt, maar uiteraard blijf ik hopen. Ik ben 65 en mag tot mijn 70ste door. Laat het de komende vijf jaar dus maar gebeuren!”