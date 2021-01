Elf aanhoudingen na rellen in Oost, zes mensen nog vast

Dat meldt de politie dinsdagochtend. De relschoppers, overwegend jongeren, kwamen een halfuurtje voor de avondklok samen bij de kruising van de Insulindeweg en de Molukkenstraat. Ze waren daar met één doel: er een zo groot mogelijke puinhoop van maken.

Bij de rellen rond de Molukkenstraat kreeg een nieuwsfotograaf een steen tegen haar hoofd. Ook werd ze geïntimideerd toen ze probeerde te vluchten voor de relschoppers. Ze heeft geen (ernstig) letsel aan incident overgehouden, maar is erg geschrokken en overweegt aangifte te doen.

Landelijke cijfers

Landelijk werden maandagavond en -nacht 184 mensen aangehouden bij gewelddadigheden en plunderingen door het hele land. De politie sluit niet uit dat dat het er op een later moment meer zullen worden, afhankelijk van opsporingsonderzoek en onderzoek van videobeelden. Dinsdagavond worden de eerste beelden met verdachten getoond in Opsporing Verzocht.

Rond middernacht werd al gemeld dat er 151 mensen waren aangehouden. Hoeveel boetes er in totaal tijdens de rellen in het hele land zijn uitgeschreven, is volgens de politie nog niet bekend.

Rotterdam

Ook in de rest van het land was het onrustig. Zo lag het aantal arrestaties in Rotterdam met 50 fors hoger dan in Amsterdam. In de stad vonden forse ongeregeldheden plaats op de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. De relschoppers richtten vernielingen aan, plunderden winkels en bekogelden de politie met stenen en vuurwerk.

In Den Bosch trokken tientallen jongeren rellend en plunderend door het stadscentrum. Ze gooiden ruiten in en vernielden auto’s. Er werden 52 verdachten aangehouden.Ook in onder meer Haarlem, Den Haag, Geleen, Zwolle en Almelo gingen relschoppers de straat op.