Elektrische kachels gaan als warme broodjes over de toonbank

Elektrische kachels in tal van varianten zijn niet aan te slepen. Maar ben je echt goedkoper uit deze winter als je elektrisch stookt of het schuurtje vult met haardhout voor de houtkachel? ‘Je kunt het gasverbruik halveren.’

“En zo komt Jan Splinter door de winter?” schamperde PvdA-kamerlid Marcel van Dam veertig jaar geleden richting toenmalig premier Ruud Lubbers over de crisismaatregelen van zijn kabinet. Volgens Van Dam zouden grote groepen Nederlanders het financieel niet redden.

Met de huidige gasprijs van meer dan 3 euro voor een kubieke meter gas zoekt Jan Splinter wederom naarstig naar bezuinigingen. In december en januari zou een gemiddeld huishouden op basis van de huidige prijs zomaar 600 euro of meer per maand aan aardgas kwijt kunnen zijn.

Een bijzetkacheltje of een houtkachel is de uitweg die veel mensen zien. De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) noteerde in het tweede kwartaal 30 procent meer verkoop. Vooral hout- en pelletkachels zijn in trek, ondanks de hoge temperaturen van deze zomer heeft de telefoon bij veel winkels in deze branche nog niet stilgestaan. “Je kunt de gasrekening ermee halveren, tenminste dat is bij mij thuis zo,” zegt Gert Kooij, woordvoerder van de NHK. “Wij adviseren de cv op een constante temperatuur van rond de 16 graden te zetten en de houtkachel als bijverwarming te pakken voor de avonden.”

Met 1000 euro stookhout krijg je evenveel warmte als met 2500 euro aardgas, is de rekensom die NHK maakt. “Een houtkachel is niet zo geschikt om de cv te vervangen, want je bent heel de tijd bezig met het hout. Maar hij is perfect om het snel warm te krijgen en het ’s avonds behaaglijk te hebben.”

Volle agenda

Wie nog dit jaar een houtkachel wil hebben, moet geluk hebben dat er ergens een gaatje in de volle agenda van de kachelverkopers valt. “Bij de erkende handelaren tenminste. De markt is booming en er duiken overal bedrijfjes op die snel geld denken te verdienen. Maar een onvakkundig aangelegde kachel met schoorsteen is letterlijk spelen met vuur,” zegt Kooij. “Dan is het een kwestie van tijd voor de rode auto met de blauwe lichten komt.”

Ook elektrische kachels zijn nu in trek. De simpele bouwmarktkacheltjes in de vorm van een radiator die je in het stopcontact steekt tot en met elektrische inbouwhaarden met een led-scherm die vlammetjes suggereren. Zelfs de kolenkachel – een milieuspook uit het verleden – wordt hier en daar weer gevraagd. Er is een beetje import van kolenkachels uit België en op Marktplaats waren er onlangs in totaal bijna honderd te koop geboden.

“De vraag naar kolen groeit,” zegt Wilco Rook, eigenaar van Haardhouthandel Rook. “En daar is niks mis mee. Het is een pure fossiele brandstof. Logisch, want je kunt er flink mee besparen. De uitstoot is pas een probleem als je een slechte installatie hebt. Maar met moderne hout- en kolenkachels is er geen probleem. En niet iedereen woont in de stad of heeft een cv-installatie.”

Schadelijke uitstoot

Paulien van der Geest van Milieu Centraal ziet de ontwikkeling met lede ogen aan. Ze begint meteen met de besparingsriedel. Radiatorfolie, deuren dicht, een kruik mee naar bed enzovoorts, zó moet je de gasrekening aanvallen. “Hout stoken is voor de gezondheid heel slecht. Fijnstof, koolmonoxide, kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen. De buurman zal niet blij zijn met je als je dagelijks stookt.”

En het rendement van een houtkachel (maximaal 80 procent) is veel kleiner dan van een HR-ketel (92 procent) en valt in het niet bij het rendement van een warmtepomp (tot 200 procent). Als Van der Geest wordt gevraagd wat voordeliger uitpakt, stoken op hout of stoken op stroom, zegt ze: “Dat weten we eigenlijk niet, daar moeten we eens aan rekenen.”

Marcel van Bijsterveld van Verwarmwinkel.nl heeft het deze zomer even druk als in een koude week in oktober. “Nu zijn er nog geen levertijden, maar dat verandert als het koud wordt. Iedereen is ermee bezig. Wat wil je als je voorschot aan het energiebedrijf is verdriedubbeld?”

Van Bijsterveld levert veel elektrische kachels die simpelweg in het stopcontact kunnen worden gestoken. “Met een kacheltje van 2000 Watt kun je een ruimte van 20 vierkante meter verwarmen. Tegenwoordig hebben ze wifi en kun je per kamer de temperatuur en de tijden programmeren. Ideaal, je hebt het precies warm op het moment en de plaats die jij wilt.’’

Hij adviseert mensen vaak de cv-installatie laag te zetten en elektrisch bij te stoken als het nodig is. “Maar er zijn ook klanten die van het gas af gaan en in heel het huis elektrische panelen met wifi hangen. Als je meterkast er zwaar genoeg voor is, ben je voor 2000 euro klaar. Daar heb je geen warmtepomp voor.”

Ook infraroodpanelen, een soort terrasverwarmer voor binnen, vinden gretig aftrek. Dan kun je gericht jouw werkplek warmhouden. “En er zijn elektrische dekentjes voor in je bureaustoel,” zegt Van der Geest van Milieu Centraal. Dat is nóg zuiniger. Want, zo weten ze bij Milieu Centraal, isoleren en alleen verwarmen waar je de warmte op dat moment nodig hebt, is het goedkoopst.