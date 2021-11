Elektrische bakfiets als lokkertje voor steun aan nieuwe school: ‘Geen omkoping’

Ouders die het initiatief voor een nieuwe basisschool in Weesp steunden, maakten kans op een elektrische bakfiets.

Als het initiatief voor een nieuwe basisschool in Weesp genoeg steunverklaringen heeft opgehaald ‘verloten we onder de ouders die het initiatief hebben gesteund een prachtige elektrische bakfiets, de ‘Babboe Mini-E’’, vermeldt de website van IKC Cadans.

Ook bij het verzamelen van steunverklaringen voor een school in Waddinxveen, door dezelfde organisatie, stond er een beloning op een ouderverklaring, in de vorm van bioscoopbonnen. In Weesp zijn bereidwillige ouders verzekerd van een plek bij de kinderopvang.

Het zijn, waarschuwt de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman, ‘perverse prikkels’ die het gevolg zijn van nieuwe regels rond het oprichten van scholen. Het verzamelen van afdoende steunverklaringen van geïnteresseerde ouders is tegenwoordig de voornaamste voorwaarde om in aanmerking te komen voor overheidsfinanciering.

‘Aandacht trekken’

Afgelopen week werd bekend dat zo’n vijftig initiatieven genoeg steunverklaringen hebben ingediend. Eén van die vijftig is de beoogde school in Weesp, de gemeente die vanaf volgend jaar onder het Amsterdamse stadsbestuur valt. Om die reden bemoeit Moorman zich met de aanvraag.

De beoogde school heeft genoeg verklaringen verzameld om de eerste drempel richting opening te overwinnen.

De bakfiets ter waarde van ruim 2.500 euro is ingezet om ouders te trekken, geeft bestuurder Marian Feenstra-van Staveren toe. “Bestaande scholen en schoolbesturen zetten mankracht in en die hebben wij niet. Iedereen werkt met eigen middelen. Zo’n bakfiets is geen omkoping, het is aandacht trekken.”

‘Iets terugdoen voor ouders’

Ook bij het plan voor een school in Waddinxveen zette ze een lokkertje in, in de vorm van bioscoopbonnen. “Ouders hebben het al zo druk, wij wilden iets terugdoen. We moeten iets doen om op te boksen tegen de gevestigde schoolbesturen.”

De vraag is of dit naar de letter en de geest niet strijdig is met de nieuwe wetgeving. De onderwijsinspectie verwijst voor een reactie naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat gaat kijken wat er precies is gebeurd, laat een woordvoerder weten.

Het college in Amsterdam is geschrokken en keurt de manier waarop ouderverklaringen verzameld worden af, schrijft wethouder Moorman in een brief aan demissionair onderwijsminister Arie Slob.

‘Het verzamelen van ouderverklaringen komt de samenwerking tussen scholen ook niet ten goede,’ aldus Moorman. ‘De eerste ervaring leert dat het tot perverse prikkels heeft geleid waarbij initiatiefnemers aan ouders uiteenlopende beloften doen voor zoveel mogelijk ouderverklaringen die niets te maken hebben met het onderwijs zelf, terwijl slechts gekeken zou moeten worden of ouders geïnteresseerd zijn in het initiatief als nieuwe school voor hun kind.’

Nieuwe wet

De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, die vorig jaar werd aanvaard, moet het oprichten van bijzondere scholen eenvoudiger maken. In Amsterdam haalden vijf initiatieven voor nieuwe scholen genoeg steunverklaringen binnen om kans te maken op overheidsfinanciering.

De onderwijsinspectie gaat de plannen die voldoende steun hebben nu nader toetsen. Komend voorjaar maakt het ministerie bekend welke scholen kunnen starten op 1 augustus 2023.