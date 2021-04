Eisen coronatestbedrijven in kort geding tegen staat afgewezen

Beeld ANP

De bedrijven wilden de huidige aanbesteding weg hebben omdat één partij al zonder aanbesteding een opdracht voor de opstartfase met toegangstesten had gekregen. Tientallen coronasneltesters eisten om die reden donderdag in een kort geding dat de huidige aanbesteding wordt gestaakt. Ze willen óók de kans krijgen om die sneltesten uit te voeren.

De testbedrijven snappen niet waarom er is gekozen om maar één bedrijf de opdracht te geven de coronatests te laten uitvoeren. Door Stichting Open Nederland zou het testbedrijf Lead Healthcare zijn voorgetrokken om op kosten van de staat honderdduizenden toegangstesten uit te voeren voor testevenementen. Daardoor zou dat bedrijf al veel ervaring hebben opgedaan en testcapaciteit hebben opgebouwd, waardoor het een voorsprong op de andere bedrijven zou hebben gekregen.

Deadline

De deadline voor aanmeldingen verloopt vrijdagmiddag om 12.00 uur en gaat om contracten voor het afnemen van toegangstests vanaf 1 mei.

De bedrijven die het kort geding aanspanden laten in een reactie weten niet verrast te zijn door de uitspraak. “De Staat kiest ervoor deze ondernemers die allen al maanden lang de schouders eronder zetten om wie dan ook van coronatesten te voorzien, te negeren.” Daarnaast noemen de eisers het inkoopbeleid van sneltesten door de overheid ondoorzichtig. Ook zeggen ze dat de samenleving hiervan op den duur via belastingheffingen de rekening zal moeten betalen.

Toch meedoen

Topman Rasmus Emmelkamp van Spoedtest.nl, een van de klagende partijen, zegt dat hij ondanks de uitspraak toch meedoet aan de aanbesteding. Emmelkamp, die 69 commerciële coronasneltestlocaties in Nederland runt, vindt namelijk dat hij een verplichting heeft naar de ongeveer 500 mensen die voor hem werken. “Als ik heel star zeg ‘ik doe niet mee’, hebben zij geen werk.”

Het kort geding werd donderdag behandeld door de rechter in Amsterdam. In verband met het spoedeisende karakter van de kwestie heeft de rechtbank nu een zogeheten kopstaartvonnis gewezen. Dat betekent dat alleen is bekendgemaakt welke beslissing de rechter heeft genomen.