Eindverslag Hamer: VVD en D66 aan zet, half augustus moet formatie écht starten

Informateur Mariëtte Hamer biedt haar eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp aan.

De leiders van de twee grootste partijen moeten ‘uiterlijk binnen enkele weken’ een document hebben geschreven op ‘hoofdlijnen’, waarmee alsnog ‘andere partijen’ zouden moeten kunnen worden verleid om ‘aan te sluiten’ voor besprekingen. Hamer hoopt dat ‘half augustus’ coalitieonderhandelingen zouden moeten kunnen worden gestart.

Hamer spreekt van ‘complexe politieke verhoudingen’, terwijl partijen eerder juist zo aandrongen op snelle onderhandelingen in deze tijden van corona. “Het is daarom van belang dat de twee grootste partijen, beide winnaars van de verkiezingen, verantwoordelijkheid nemen voor het vervolg van het proces.” Deze week tikt de formatie al de honderdste dag aan.

Aanzet tot regeerakkoord

Hamer stuurde er de afgelopen dagen al aan op die noodgreep in de formatie, die in een impasse zit. Momenteel zijn er min of meer zes partijen over in de formatie: VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Maar over en weer worden blokkades opgeworpen. VVD en CDA willen niet met én PvdA én Groenlinks, maar slechts met één van die twee. D66 wil juist weer niet met ChristenUnie, waardoor de smaken rap opraakten.

Hamer vroeg daarom binnenskamers al aan VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag een ‘aanzet tot een regeerakkoord’ te schrijven in de hoop dat dit partijen enthousiast zou krijgen voor vervolggesprekken. Nu is dat ook haar openbare advies.

Naar verwachting nemen Kaag en Rutte twee tot drie weken om hun stuk te schrijven, daarna zouden dan echte besprekingen kunnen gaan beginnen.