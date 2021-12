Eindelijk witte rook: het regeerakkoord van Rutte IV is rond

VVD-leider Mark Rutte arriveert voor het voortgangsgesprek met informateur Wouter Koolmees. Beeld ANP

Geruzie tekende de langste kabinetsformatie ooit, maar het resultaat gaat nu naar de fracties van de beoogde regeringspartijen, zij buigen zich er dinsdag over. Woensdag is dan de presentatie, mits er geen Tweede Kamerleden zijn van de betrokken partijen die gaan muiten.

Later vanavond komen de partijleiders nog naar buiten voor toelichtingen, ze werken nu nog aan de definitieve teksten. Inmiddels tekenen de contouren van het kabinet-Rutte IV zich al wel enigzins af, want een aantal plannen lekte al uit. Duidelijk is dat de nieuwe coalitie een aantal nieuwe richtingen inslaat, om her en der reparatiewerk van vorig beleid te dien.

Zo maakt de coalitie een einde aan het leenstelsel en schrapt het de kinderopvangtoeslag. Ook komt er een vorm van rekeningrijden, waarbij automobilisten per gereden kilometer betalen. Naar Defensie gaat aanzienlijk meer geld en het klimaat- en stikstofdossier zullen miljardeninvesteringen vergen.

Bordes

Het is nog niet zo dat het nieuwe kabinet eerdaags op het bordes bij de koning verschijnt. Eerst volgt nog een debat in de Tweede Kamer. Daarin zal VVD-leider Mark Rutte formeel worden bestempeld tot formateur, waarna hij officieel ministers en staatssecretarissen gaat werven. Dat is op de achtergrond al wel in gang, natuurlijk: partijen polsen al kandidaten.

Deze plannen van Rutte IV lekten al uit: - Het leenstelstel verdwijnt, vanaf studiejaar 2024/2025 komt er een nieuwe vorm van de basisbeurs - Kinderopvang wordt gratis voor lage inkomens en fors goedkoper voor mensen met meer inkomen. De ingewikkelde kinderopvangtoeslag zal verdwijnen - Betalen per kilometer komt in de plaats van de algemene wegenbelasting. Dit rekeningrijden wordt voorbereid en wettelijk geregeld, maar pas in de periode na Rutte IV ingevoerd - Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als collega’s in het voortgezet onderwijs, de zogenoemde loonkloof wordt zo gedicht - Defensie krijgt er jaarlijks zo’n 3 miljard euro bij

In die tombola lijkt het oordeel geveld voor Hugo de Jonge (CDA): hij wordt geen minister van Volksgezondheid, Ingrid van Engelshoven (D66) keert helemaal niet meer terug in het nieuwe kabinet.

Duidelijk is verder dat Rutte zelf premier blijft, maar het is nog niet bekend wat D66-leider Sigrid Kaag of CDA’er Wopke Hoekstra gaan doen. Gert-Jan Segers zal de ChristenUnie vanuit de Kamerfractie aanvoeren, dat is wel al duidelijk.