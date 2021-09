Eindelijk mag monogame homoseksuele man ook bloed doneren

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Decennialang mochten homo- en biseksuele mannen geen bloed doneren aan de bloedbank. Sinds 2015 was de regel dat homo’s twaalf maanden geen seks mochten hebben voordat ze bloed gaven, wat in 2019 werd teruggeschroefd naar vier maanden. Deze ‘wachttijd’ zou nodig zijn om het risico op bijvoorbeeld een hiv-besmetting te voorkomen. In de praktijk bleek bloeddonatie dus niet mogelijk voor seksueel actieve homo’s.

Het beleid werd flink bekritiseerd. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) noemde de permanente uitsluiting van homoseksuelen in 2015 een directe discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. Het college kon zich vanwege het belang van de veilige bloedvoorziening wel vinden in de uitsluiting, als kon worden aangetoond dat deze mannen een groot risico hadden om bijvoorbeeld hiv op te lopen.

Bloedbank Sanquin concludeerde destijds uit onderzoek echter dat het risico op via bloed overdraagbare infecties minimaal is bij mannen met een vaste partner van hetzelfde geslacht. Bij het sinds woensdag aangepaste donorselectiebeleid worden geen problemen verwacht voor de veiligheid van het gedoneerde bloed.

Pure winst

Lhbtq-belangenvereniging COC, die jaren voor beleidswijziging heeft gepleit, is positief over het feit dat het voor homomannen nu makkelijker is om bloed te doneren. ‘Dat is een doorbraak op weg naar een volledig einde aan discriminatie bij bloeddonatie. Ook homo- en bimannen krijgen nu weer de kans om een ander te helpen door bloed te doneren en dat is pure winst,’ reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug.

Als voorwaarde voor donatie stelt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) dat de homoman een monogame relatie heeft, om zo het risico op seksueel overdraagbare aandoeningen door wisselende contacten te voorkomen. Mannen die dat niet hebben, moeten zich alsnog vier maanden onthouden van seks voor ze kunnen doneren. Die voorwaarde geldt niet bij heteroseksuele mensen. Later deze maand gaat Van Ark daarover in gesprek met COC, Sanquin en patiëntenvereniging NVHP.

‘We willen uiteindelijk een donatiebeleid waarin het helemáál niet meer uitmaakt met wie je seks hebt, maar alleen of je veilige seks hebt,’ aldus COC-voorzitter Van Oosenbrug. Demissionair minister Van Ark is het daarmee eens en noemde het nieuwe beleid bij de bekendmaking in maart een ‘stap in de goede richting’. ‘Maar we zijn er nog niet.’

Later zal geaardheid mogelijk helemaal geen rol meer spelen en worden donoren op seksueel risicogedrag beoordeeld. Eind 2022 kan daarover meer duidelijkheid komen.