Eindelijk kunnen Amsterdammers hun fiets kwijt onder CS: ‘Echt een aanwinst’

Bij de ingang van de kelder staan donderdag medewerkers die speciale fietstags opplakken en lampjes uitdelen.

Met één hand aan het stuur en in de ander een telefoon lopen bezoekers donderdag druk fotograferend de nieuwe fietsenstalling bij Amsterdam Centraal binnen. Sommigen kunnen een vreugdekreet niet onderdrukken – echt gehoord: ‘holy moses!’ –, anderen blijven even stilstaan om de immense hal te bewonderen.

Het is ook nogal wat. Woensdag werd het ‘logistiek, architectonisch en ruimtelijk geziene wonder’ officieel geopend voor publiek. De fietsenstalling kan bijna 7000 tweewielers kwijt en is daarmee de grootste van Amsterdam. Bij de ingang van de kelder staan donderdag medewerkers die speciale fietstags opplakken (een label dat op de fiets wordt geplakt, zodat je ‘m zonder ov-chipkaart en bankpas kunt parkeren) en lampjes uitdelen.

Zee van ruimte

En er wordt, zoals het een feestelijke opening betaamt, muziek gedraaid. Naast de incheckpoortjes staat Niels Tjallinks (28) achter een FissaFiets, bakfiets en draaitafel in een. “Overweldigd is een groot woord,” zegt Elles Rozing, die uit Utrecht komt en een ov-fiets oppikt. “Maar ja, het voelt wel een beetje zo.”

Dat nog niet iedereen weet van de nieuwe stalling blijkt uit de relatief kleine toestroom tussen 8.00 en 9.00 uur, normaal gesproken hyperspits op het station. Bij de beruchte fietsflat, de drijvende fietsenstalling aan de westelijke voorzijde van CS, lopen mensen als vanouds te zoeken naar een plekje. “Ik ben blij dat ik daar niet meer heen hoef,” zegt Eva van Dijk (29). “Ik reis meestal via Sloterdijk omdat ik de fietsflat echt verschrikkelijk vind. Het ruikt er naar urine.”

De tapis-roulant, de luie roltrap zonder treden die je naar de stalling leidt.

Ook Margon de Vries (64) is enthousiast over de kelder. “Dit is echt een aanwinst,” zegt ze. “Er is een zee van ruimte. Ik moest voorheen vijftien minuten extra rekenen om mijn fiets kwijt te kunnen.” Elgar van der Meer (51) was wel gewend aan de fietsflat. “Ik wist precies waar ik hem moest zetten,” zegt hij. “Maar dan moest ik helemaal naar boven de trappen op, ook in de winter. Hier is het laag en droog.”

Zware roltrap

Een beetje wennen is de nieuwe fietskelder wel. Bezoekers stoten elkaar aan (‘hoe kom ik bij het station?’) en lopen heen en weer op zoek naar de goede uitgang. Maar als je eenmaal weet hoe je via een tunnel bij de metro- en stationshal komt, is de stalling het gemak zelve. “Ik heb CS lang gemeden, omdat je vanaf je parkeerplek soms nog tien minuten naar het station moest lopen,” aldus Jan Lieversen (66). “Dit is fantastisch.”

Over de tapis-roulant, de luie roltrap zonder treden die je naar de stalling leidt, is Lieversen ook tevreden. “Ik hoop wel dat ie het blijft doen. Bij het Muziekgebouw aan het IJ hebben ze er ook zo een, die is al zes jaar stuk.” De Vries vond de roltrap wel wat zwaar. “Ik heb een zware fiets zonder handrem,” zegt ze. “Ik moest ‘m dus tegenhouden, zodat ie niet naar beneden gleed. Maar ja, er is altijd wat te klagen.”

Treinreizigers die aankomen op perron 1 en 2 en een ov-fiets willen huren, zullen voortaan iets verder moeten lopen. Daar staan wel 700 extra ov-fietsen tegenover. Voor bakfietsen en fatbikes is in de nieuwe fietsenstalling geen plek: zij worden doorgestuurd naar speciale parkeervlakken op de Ruijterkade. Elektrische fietsen zijn welkom, maar kunnen niet worden opgeladen. “Geen probleem,” roept een VanMoof-rijder, die naar zijn trein haast. “Hier wordt m’n fiets tenminste bewaakt.”

