Eindelijk: een smeltende emoji (en drie andere nieuwe gezichtjes)

Beeld Neil Cohn

Een emoji die zijn tranen in lijkt te houden, een emoji met een wolkje voor de mond (kou, roken), een emoji met een stippellijn als gezicht (onzichtbaar, willen verdwijnen, introvert) en een smeltende emoji. “Ze kunnen verschillende betekenissen hebben,” zegt bedenker Neil Cohn (41), hoogleraar en onderzoeker bij Tilburg University op het gebied van taal, strips, emoji, cognitieve neuroewetenschap en combinaties van verschillende communicatievormen.

“Neem de smeltende emoji. Die kan gaan over klimaatverandering. Of zeggen dat het zo heet is dat je smelt. Of dat je zo beschaamd bent – of zo verliefd – dat je smelt. De meeste emoji’s zijn zo ontworpen dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn, zo kunnen mensen er meer uithalen. Ze moeten specifiek zijn, maar niet te. Dat is een dunne lijn, want er mag niet te veel overlap zijn met al bestaande emoji’s,” zegt de Amerikaan, die vorig jaar het boek Who Understands Comics schreef.

Geen miscommunicatie

­“Emoji’s zijn interessant, leuk en verrijken gesprekken. Ze helpen mensen om zichzelf uit te drukken,” zegt Cohn. “Zo worden tekstberichten geïnterpreteerd zoals ze bedoeld zijn, ontstaat er geen miscommunicatie of gemist sarcasme.”

“Het is een culturele mythe dat gesproken taal meer waard is dan andere vormen van communicatie,” zegt Cohn. “Dat is simpelweg niet waar. Niet-verbale taal als lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen of bewegingen die je met je handen maakt, versterken gesproken of geschreven taal. Dat werkt ook zo bij tekstberichten en emoji’s,” zegt Cohn. “Het is lastig om iemand de weg uit te leggen zonder hulpmiddelen als een kaart, telefoon of handgebaren, net als het beschrijven van een schilderij.”

De emoji met het rookwolkje is al beschikbaar, de andere drie volgen in de komende maanden. “Studenten en familieleden vinden het hilarisch om mij de emoji te sturen waar ik zelf aan gewerkt heb,” zegt Cohn, die al in 2019 begon met de gele poppetjes. “Ik werd benaderd door Jennifer Daniel, creative director bij Google en voorzitter van het wereldwijde emojicomité. Dat beoordeelt binnengekomen emoji’s en zorgt voor de standaardisering van de codes, zodat op alle platforms en ­apparaten een smiley echt een smiley is.’’

Huilende emoji

“Een huilende emoji ziet er bij Apple en Android totaal anders uit, maar de code is hetzelfde. Zo is het mogelijk om dezelfde emoji’s van een iPhone naar een Androidtelefoon te sturen,” zegt Cohn, die voor dit werk niet betaald krijgt. “Ik werk er graag aan mee, omdat het impact op de samenleving heeft.”

Een beetje bekendheid kreeg hij al wel, want The New York Times drukte de smeltende emoji op de voorpagina af. “En de bekende Amerikaanse komiek Stephen Colbert maakte daar weer een grap over.”