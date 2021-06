Einde van een tijdperk: ineens moet het kabinet waarschuwen voor euforie

Demissionair premier Mark Rutte tijdens de persconferentie vrijdagavond. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moesten zich een nieuwe rol aanmeten. Na een jaar slecht nieuws te hebben gebracht, waarschuwden ze vrijdagavond voor al te veel euforie.

Maar de boodschap die blijft hangen is toch vooral een positieve. Want de regel dat we allemaal 1,5 meter afstand moeten houden, blijft bestaan. En waar dat niet kan, geldt nog een mondkapjesplicht. Maar verder gaan alle coronamaatregelen eigenlijk van tafel.

Daarmee lijkt een einde gekomen aan een tijdperk. Na anderhalf jaar van coronagolf naar coronagolf te zijn meegesleurd, denkt het kabinet de epidemie nu eindelijk onder controle te hebben. Het vaccineren is op stoom en vanaf zaterdag kunnen ook de eerste achttienjarigen hun prikafspraak inplannen.

‘Bijzonder moment’

“Dit is wel een bijzonder moment,” zei Rutte. “Hoe vaak hebben we hier niet gestaan om te zeggen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we in de fase gekomen om na te denken over wat er allemaal wél kan.”

Na 33 persconferenties die live op televisie werden uitgezonden en twee toespraken tot de natie, gaat het nu beter dan het kabinet een paar weken geleden nog dacht. En wie op straat kijkt, ziet dat dat goede gevoel ook door de burger is opgepakt die zich al minder en minder aan de voorschriften houdt.

Het aantal besmettingen neemt dan ook af en het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen gaat elke dag omlaag. En uiteindelijk was het daar allemaal om te doen: voorkomen dat ziekenhuizen het werk niet meer aankonden en patiënten geen acute zorg konden krijgen. Ziekenhuizen kunnen nu alle uitgestelde operaties weer inplannen.

Optimistisch

Maar toch, zowel Rutte als De Jonge weten dat ze een jaar geleden ook zo optimistisch waren. Ook toen werd in juni wat toen nog een ‘intelligente lockdown’ heette afgeschaft. En in augustus werden we veel sneller dan verwacht overvallen door een tweede golf doordat vakantiegangers het virus weer mee terugnamen naar Nederland.

En daar komt nu een extra gevaar bij, benadrukt Rutte: “Het virus blijft onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. In Groot-Brittannië moest de regering toch weer op de rem trappen.”

Maar er is ook een verschil met vorig jaar: de vaccinaties. Na alle kritiek over het trage priktempo kon De Jonge het niet laten te benadrukken dat we in Europa inmiddels bij de beter presterende landen horen nu we bij het geboortejaar 2003 zijn aangekomen in het oproepschema: “Dit is een moment om te vieren. Het is half juni en alle volwassenen zijn uitgenodigd voor een eerste prik. Half juli heeft iedereen die dat wil ook een eerste prik gehad en in de tweede helft van augustus ook de tweede.”

En als alles goed blijft gaan, kunnen vanaf 13 augustus ook de laatste coronaregels overboord: dus ook die 1,5 meter en de mondkapjes in het openbaar vervoer.

Vorig jaar

Maar dan moet het dit keer niet wéér mis gaan, zoals vorig jaar. Nu al komen de eerste jongeren terug van eindexamenreisjes met het virus, benadrukte De Jonge. En ja, we kunnen in het buitenland op vakantie. “Maar laat je testen bij thuiskomst. Op die manier snijden we het virus de pas af.”

Want ook al denken wij het virus onder controle te hebben, het buitenland kijkt nog niet zo naar Nederland. Veel landen eisen van Nederlandse toeristen een vaccinatiebewijs of een negatieve test voor we worden binnengelaten.

Het einde van een tijdperk, zo lijkt het nu. Maar het kan ook dat over twee maanden moet worden geconcludeerd dat het kabinet te overmoedig is geweest. RIVM-baas Jaap van Dissel waarschuwde onlangs nog voor een jubelstemming. “We moeten niet denken dat we er al zijn.”