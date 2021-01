Einde Rutte III is een feit: kabinet stapt op om toeslagenaffaire

Premier Mark Rutte voor de ministerraad op het Binnenhof. Beeld ANP

De afgelopen dagen naderde de kabinetsval met rasse schreden, zeker nadat de steun van partijen buiten de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie steeds meer onzeker werd. De druk steeg naar nog grotere hoogten toen PvdA-leider Lodewijk Asscher donderdag zei op te stappen.

Daarmee vervloog alle hoop dat diens partij het kabinet nog zou steunen, als het volgende week aan zou komen op een stemming. GroenLinks dreigde al met een motie van wantrouwen. Het kabinet vreest dat die door de hele oppositie gesteund gaat worden en stapt nu op voordat het op een stemming kan aankomen.

Bikkelhard

De VVD heeft tot vrijdag, weliswaar achter de schermen, benadrukt dat het vond dat het kabinet kon aanblijven. Maar de liberalen vonden de CDA, D66 en ChristenUnie tegenover zich, die in meer of mindere mate lieten doorschemeren dat het bikkelharde rapport over de toeslagenaffaire niet zonder politieke consequenties kan blijven.

De mogelijkheid om alleen minister Eric Wiebes te offeren als voormalig politieke baas van de Belastingdienst werd niet als een afdoende antwoord gezien, al treedt hij wel per direct af.

Verkiezingen

Niemand kan ontkennen dat de naderende verkiezingen, over iets meer dan 60 dagen, daarbij een levensgrote rol spelen. Het CDA is erbij gebaat dat de kabinetsval op Rutte afstraalt, nu hij ongenaakbaar is in de peilingen.

Bovendien was Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt natuurlijk de alom geprezen waarheidsvinder in het toeslagendossier. Als het kabinet had kunnen blijven dankzij zijn steun, had hij geloofwaardigheid ingeleverd.

Ook D66 hield een oog voor de verkiezingscampagne die eraan komt: het zou prijsschieten zijn geweest voor GroenLinks als de toeslagenaffaire zonder politiek offer zou zijn gebleven.

De verkiezingen komen eraan en verschillende fracties in zowel oppositie als coalitie ruiken de kansen van een kabinetsval. Die schaadt het aangezicht van de populaire minister-president Mark Rutte, die in de opiniepeilingen op eenzame hoogte staat.

Corona

Toch is er ook een risico dat de val op alle vier de partijen zal afstralen. Het trekt immers de stekker uit een motor die op volle toeren moet blijven in de coronapandemie. Dat kan weliswaar in de zogenoemde demissionaire staat waar het kabinet nu in komt, maar het kabinet zal voor maatregelen nog nadrukkelijker steun moeten zoeken in de Tweede Kamer.

Rutte stelde daarom het besluit om door te gaan zo lang mogelijk uit. Vanmorgen moesten CDA, D66 en de ChristenUnie laten weten in de ministerraad of zij nog door wilden. Wie precies heeft aangedrongen op aftreden zal moeten blijken. Maar de uitkomst staat vast: het derde kabinet van Mark Rutte is ten einde.