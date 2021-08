Einde plofkip in zicht: In alle supermarkten straks alleen nog kip met keurmerk

Een kip met een Beter Leven-ster. Beeld Stichting Wakker Dier

Boni is het laatste supermarktbedrijf dat overstag gaat. Het zal over twee jaar het keurmerk van de Dierenbescherming (Beter Leven-ster) invoeren voor verse kip. Dat wordt bevestigd door Frank Klören, financieel directeur van Boni. De laatste maanden gaven steeds meer ketens, waaronder AH en Jumbo, aan over te stappen naar vlees van kippen die een beter leven hebben gehad. “Zeker sinds marktleider Albert Heijn afgelopen maart bekendmaakte om vanaf 2023 alleen nog kip in de schappen te leggen met minimaal één ster, is het snel gegaan. Recent kwamen Spar, DekaMarkt en Hoogvliet over de brug en uiteindelijk ook Boni. Ons lijstje is compleet, dit is een enorme mijlpaal’’, zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier.

Volgens Hilhorst krijgen door de stap van de supermarkten jaarlijks ruim 100 miljoen kippen een beter leven. “Aan het keurmerk zijn duidelijke voorwaarden verbonden die elk jaar via de Dierenbescherming worden gecontroleerd. Wanneer de kip één Beter Leven-ster heeft, is de groeisnelheid lager. Het is goed voor de gezondheid van kippen als ze minder snel groeien. Ook krijgt de kip meer ruimte en een overdekte buitenuitloop. Het betekent dat veel boerenbedrijven zullen veranderen. Na decennialang aan het oog te zijn onttrokken, komen vleeskippen weer terug in het landschap.’’

Slecht voor milieu

Klören, financieel directeur van Boni, zegt over de overstap van de supermarktketen (44 filialen) op het keurmerksysteem: “We vonden dit een lastig besluit. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is het natuurlijk goed, maar als je naar het klimaat kijkt is het een ander verhaal. Vleeskippen die onder dit keurmerk vallen, leven twee weken langer. Dat betekent twee weken langer eten en drinken en ook extra kippenmest. Dit is dus een extra belasting van het milieu en de buitenruimte omdat meer stalruimte nodig is. Dat is een lastig verhaal als de druk op het milieu en op de ruimte groter en groter wordt.’’ De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) onderschrijft het verhaal van Boni. “Voor het klimaat is een plofkip beter.’’

Een heleboel kippen op een kluitje. Beeld Stichting Wakker Dier

Toch gaat hij verdwijnen, na een campagne van Stichting Wakker Dier, die al bijna tien jaar duurt. De talloze reclamespotjes, paginagrote advertenties en handtekeningenacties van de dierenrechtenorganisatie werpen hun vruchten af: de plofkip is zo goed als dood.

Lange adem

Waarom het zo lang duurde voordat alle supermarkten beloofden het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming te omarmen voor verse kip? Anne Hilhorst, campagnestrateeg van Wakker Dier heeft er wel een verklaring voor. “We zijn eerder geneigd koeien en varkens zielig te vinden dan kippen. Het knuffelgehalte van een kip lijkt minder groot. De leefomstandigheden van deze dieren waren zeker tien jaar geleden behoorlijk slecht. Voor ons reden de druk richting supermarkten op te voeren om vlees in te kopen van kippen die een beter leven hebben gehad. We wisten dat het een project van de lange adem zou worden, maar we zijn inmiddels een eind gekomen. Het begrip plofkip hebben we op de kaart gezet, als supermarktketen wil je daar niet mee worden geassocieerd.’’

Hilhorst benadrukt dat de plofkippen van tien jaar terug niet meer bestaan. “In die zin is het leven van vleeskippen wel iets verbeterd, maar nog lang niet genoeg. De meeste kip die momenteel langs de kassa gaat, heeft nog geen keurmerk. Bijna iedere supermarkt hanteert andere welzijnseisen en gebruikt een andere naam voor deze keurmerkloze kip. Alleen daarom al is het goed dat alle supermarkten hebben beloofd met hetzelfde keurmerk van de Dierenbescherming te gaan werken. Het welzijn van tientallen miljoenen kippen - elk jaar worden er in ons land 350 miljoen geslacht - gaat hierdoor stappen vooruit.’’

Campagnebeeld Stichting Wakker Dier. Beeld Stichting Wakker Dier

Vergunningen

Bart-Jan Oplaat, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), vindt de insteek van het keurmerk prima, maar plaatst de nodige kanttekeningen bij de praktische uitvoerbaarheid. “Vanuit milieutechnisch perspectief is deze stap zelfs belabberd. Het klinkt cru, maar voor het klimaat is een plofkip beter. Als al die kippen straks naar buiten moeten, gaat de stikstofuitstoot behoorlijk omhoog. En volgens mij is het de bedoeling dat de uitstoot juist omlaag gaat. Ik moet dus nog zien of onze boeren vergunningen zullen krijgen om dit mogelijk te maken en ook om hun stalruimten uit te breiden. Het wordt een flink karwei om dat in twee jaar tijd voor elkaar te krijgen.’’

Ook vraagt Oplaat zich af of de supermarkten bereid zijn om voor langere tijd extra geld op tafel te leggen voor het keurmerkvlees. “We kunnen als sector veel voor elkaar krijgen qua dierenwelzijn, maar het kan niet voor de goedkoopste prijs. Boeren nemen een risico door te investeren in uitloopruimten, dan mag het niet zo zijn dat supermarkten straks vanwege de prijs hun kip uit bijvoorbeeld Polen halen. Daar moeten duidelijke afspraken over worden gemaakt.’’

Bij Wakker Dier zijn ze trouwens nog niet klaar met hun campagne voor een beter leven van kippen. “De bulk van het vlees belandt bij de supermarkten. Maar ook veel fastfoodketens, groothandels voor de horeca en slagers verkopen behoorlijk wat kip zonder keurmerk. Daar hebben we nog een slag te maken.’’