Einde ‘ongewenste’ relatie op zorgboerderij Alblasserdam was voor schutter John S. de druppel

De arrestatie van de 38-jarige John S. uit Oud-Alblas. Beeld Peter Stam

John S. is een voormalig cliënt van zorgboerderij Tro Tardi, waar hij afgelopen vrijdag een afschuwelijke daad beging. Hij liep het erf op en schoot kort daarna met een pistool om zich heen. Vier mensen werden geraakt, van wie er twee – een 16-jarig meisje en een 34-jarige begeleider – ter plaatse overleden. Twee anderen, een tienerjongen en een 20-jarige vrouw, liggen nog zwaargewond in het ziekenhuis. Het gaat naar alle waarschijnlijkheid om willekeurig gekozen slachtoffers.

S. koos geen ‘willekeurige’ zorgboerderij. Justitie maakte eerder op een persconferentie bekend dat S. een verleden heeft met Tro Tardi. Hij kwam er als cliënt meerdere dagen in de week en verzorgde er de paarden.

Hij zou op de boerderij niet alleen een dagbesteding, maar ook de liefde hebben gevonden. De relatie die hij had met een jongere medecliënt zou ‘ongewenst’ zijn geweest, zo bevestigen bronnen. S. werd uiteindelijk weggestuurd. Dat zou hem zwaar zijn gevallen.

Specialistische hulp

Een herkenbaar verhaal, weten mensen die met hem gewerkt hebben bij het Utrechtse poppodium Ekko, dat plek biedt aan mensen die niet altijd makkelijk aansluiting vinden in de maatschappij. S. werkte daar van ongeveer 2009 tot medio 2017 als barvrijwilliger.

Nadat hij in 2017 moest stoppen bij de zorgboerderij bood Ekko hem tijdelijk extra werkmogelijkheden aan, totdat hij een andere dagbesteding had gevonden. “Zijn collega’s hebben hem destijds bijgestaan in deze moeilijke periode, maar zij noch Ekko konden hem de specialistische hulp bieden die nodig was en zodoende is John uiteindelijk in goed overleg ook gestopt bij Ekko,” aldus directeur Marlies Timmermans.

Ongeveer gelijktijdig vertrok S. bij de zorgboerderij in Alblasserdam. Daar kwam hij even verderop in het dorpje Oud-Alblas te wonen, volgens inwoners via een begeleidwonentraject. In het dorp leefde hij een teruggetrokken bestaan.

‘Psychische gesteldheid’

Bij de politie stond S. bekend als ‘overlastgevend’. Ook had hij diverse zelfmoordpogingen gedaan, waarvan volgens S. zelf éénmaal ‘vanwege een zorgboerderij’. Zijn psychische gesteldheid holde achteruit, blijkt uit een openhartige mail die hij vrijdag naar RTL Boulevard stuurde, vlak voordat hij toesloeg in Alblasserdam.

Daarin laat hij doorschemeren dat hij al jaren geen raad weet met zijn mentale problemen en dat hem geen zorg wordt verleend. ‘Het is al jaren oorlog in mijn hoofd. Vijf jaar (vanaf het vertrek bij de zorgboerderij, red.) vertel ik huisartsen en GGZ over mijn obsessie om een vuurwapen aan te schaffen. Ik ben hiervoor in andere landen wezen zoeken maar heb nooit een stap durven zetten. Tot een paar weken geleden,’ aldus S.

De advocaat van John S. en het Openbaar Ministerie hebben kennisgenomen van het artikel, maar kiezen ervoor om er niet op te reageren.