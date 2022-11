Einde aan roken in speeltuinen, over negen jaar is tabak alleen nog te koop bij speciaalzaken

Het kabinet wil dat er in 2040 een rookvrije generatie opgroeit. Beeld iStockphoto/Getty Images

Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving in De Telegraaf. Eerder werd al bekend dat supermarkten vanaf 2024 geen tabak meer mogen verkopen. Voor tankstations is het vanaf 2030 schluss en voor gemakswinkels, zoals Primera, is 2032 de einddatum.

Rookvrije generatie

Het kabinet wil dat er in 2040 een rookvrije generatie opgroeit. Dat houdt in dat kinderen vanaf dat moment niet langer in contact komen met rokers en rook. Een van de maatregelen is het drastisch terugbrengen van het aantal verkooppunten. Dat waren er begin dit jaar nog zestienduizend. Tegelijkertijd wil het kabinet ervoor zorgen dat er op minder plekken wordt gerookt.

Verder wordt de prijs van een pakje sigaretten opgeschroefd door hogere accijnzen. Op 1 april 2023 komt er 1,20 euro op een pakje bij, waardoor de prijs stijgt tot gemiddeld 9 euro. Het jaar erop volgt er nog eens een accijnsverhoging van 1,20 euro. En ook daarna zal tabak duurder worden, al moet nog besloten worden met hoeveel de prijs wordt verhoogd.

Rookvrije plekken Amsterdam

In Amsterdam zijn op dit moment al 71 sport-, speel- en recreatieplekken volledig rookvrij. Een rookverbod geldt op die plekken echter niet. Wie in een rookvrije zone een sigaret opsteekt, krijgt geen boete.

“We hopen dat mensen elkaar aanspreken en dat rookvrij de nieuwe norm wordt,” zei Simone Kukenheim, destijds zorgwethouder, bij de presentatie van het beleidsprogramma ‘Samen naar een Rookvrij Amsterdam’ in 2019.

Uit een onderzoek van het UMC en de GGD uit 2021 bleek dat rokende jongeren niet stoppen door de bordjes, maar wel een andere plek zoeken om te roken. “Rookvrije zones zijn er nog maar net dus het langetermijneffect is nog moeilijk te evalueren,” aldus onderzoeker Anton Kunst destijds. “Wel weten we dat een combinatie van interventies werkt, dus niet alleen de borden, maar ook mensen die rokers aanspreken op hun gedrag zorgen voor resultaat.”