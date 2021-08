Eigenlijk moest Alex R. (59) uit Alblasserdam ontvoerd worden in Cruquius

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Locoburgemeester Arjan Kraijo van Alblasserdam heeft de woning van Alex R. voor twee weken afgesloten. Een van de bedrijfspanden van de man, in Zwijndrecht, stond dit weekend nog in de brand nadat een auto er met opzet op was ingereden.

Een politieauto staat continu tegenover het huis van R. geparkeerd. Op de voordeur hangt een poster waarop staat dat de woning op grond van artikel 175 van de Gemeentewet gesloten is.

In het Noord-Hollandse Cruquius werd vorige week per ongeluk een onschuldige 56-jarige man uit Hoofddorp ontvoerd. Hij werd enkele dagen later met ontbloot bovenlijf en tape om zijn handen ‘gedumpt’ in Delft. Afgelopen vrijdag zou Alex R. zich hebben gemeld bij de politie, met de verklaring dat hij het eigenlijke doelwit van de ontvoering zou zijn geweest.

Partij cocaïne

Het Openbaar Ministerie (OM) koppelt de ontvoering direct aan een onderschepte partij cocaïne van een kleine 2000 kilo in Antwerpen. Een stad waar de Alblasserdammer meerdere panden en een fietsenzaak bezit.

Zaterdagochtend ging een van de bedrijfspanden van Alex R. aan de Kreekweg in Zwijndrecht in vlammen op, nadat een auto opzettelijk op de gevel inreed.

Cacao, koffiebonen en fruit

R. en zijn partner reden al jaren in auto’s met Zwitserse kentekenplaten. Net als in België zou R. ook in Zwitserland bedrijven en panden hebben. Behalve zijn fietsenwinkel ‘zat hij ook in de import van cacao, koffiebonen en fruit’. Volgens een buurman haalde hij geregeld spullen per container naar Nederland. “Scheepskettingen en zo.”