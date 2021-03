Effect onzeker, maar dubbele coronatest luchtvaart blijft

Beeld ANP

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (luchtvaart) aan de Tweede Kamer. Het kabinet kondigde eind januari plotsklaps een dubbele coronatestplicht voor luchtreizigers aan, om het risico op verspreiding van de nieuwe varianten op het coronavirus uit het buitenland te beperken.

Naast een negatieve uitslag van een reguliere coronatest moet sindsdien ook een sneltest worden overlegd die aanvankelijk maximaal vier uur oud mocht zijn. Sinds vorige week is de regel onder druk van de luchtvaart, reisbranche en expats opnieuw versoepeld en moet een testuitslag minimaal 24 uur oud zijn, in plaats van vier uur. Ook zijn overstapreizigers nu uitgezonderd.

Grote problemen

Desondanks leidt de maatregel nog altijd tot grote problemen bij luchtvaartmaatschappijen en reisbedrijven. Op veel buitenlandse luchthavens zijn nog altijd helemaal geen sneltests beschikbaar, uitslagen kunnen vaak niet op tijd geleverd worden. Minister Van Nieuwenhuizen erkent dat dat zelfs het geval is onder de tien drukste bestemmingen die vanaf Schiphol bereikbaar zijn,

KLM moet zelfs nagenoeg leeg vanuit een land als Nigeria terugvliegen, omdat daar geen sneltestfaciliteiten zijn die aan de Nederlandse eisen voldoen. Het kabinet ziet het nog altijd niet als zijn verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. “Het faciliteren van de testvoorzieningen is een taak van de lokale autoriteiten.”

Effect is onduidelijk

Of de maatregel effect heeft, is ook voor het kabinet onduidelijk. Volgens de GGD is sinds de dubbele testverplichting sprake van een afname van het aantal positief geteste personen die in het buitenland zijn geweest. Maar het staat niet vast dat dit komt door de extra maatregelen. Er wordt immers ook minder gereisd.

Er zijn ook geen gegevens hoeveel reizigers sindsdien voor hun trip positief zijn getest. Volgens KLM gaat het in het geval van vliegtuigbemanning om 0,1 procent van alle geteste medewerkers.

Door de maatregel laten reizigers KLM en Schiphol nu links liggen, erkent de minister, om vervolgens via het buitenland toch naar ons land te reizen om zo de extra test te omzeilen. Zo zijn sinds de invoering van de testplicht veel KLM-tickets omgeboekt naar zustermaatschappij Air France. Dat leidt er toe dat het aantal passagiers naar Noord-Amerika bij Air France (binnen de huidige coronaverhoudingen) stijgt, terwijl dat bij KLM stagneert.

Verplichte quarantaine

Toch vindt de minister de maatregel, die op gespannen voet staat met internationale luchtvaartafspraken, nog steeds verantwoord. Het kabinet werkt momenteel aan de introductie van een verplichte quarantaine van tien dagen voor alle reizigers uit landen met een hoog coronariscio. Pas als die quarantaineplicht wordt ingevoerd, komt de extra sneltest voor de meeste reizigers te vervallen.

Tot nu toe is er alleen een ‘dwingend advies om in quarantaine te gaan. Maar daaraan houdt net een kwart van de reizigers zich, ondanks de verplichte ‘quarantaineverklaring’ die ze moeten tekenen. Tot nu was het kabinet terughoudend over verplichte quarantaine, maar die wordt binnenkort alsnog aan de Kamer voorgelegd.

De luchtvaartsector pleit al langer voor maatwerk, zoals het opzetten van coronacorridors waarbinnen reizigers gegarandeerd coronavrij zijn. Uit een proef van KLM, Delta Air Lines en Schiphol met zo’n corridor tussen Atlanta en Amsterdam blijkt dat 97 procent van de gebruikers zich aan de regels houdt. Desondanks wil het kabinet vooralsnog niet meewerken aan nieuwe corridors, onder meer voor vakantiebestemmingen, zolang het negatieve reisadvies geldt.

De reisbranche wil juist ruim van tevoren duidelijkheid zodat de corridors klaar zijn als de reisbeperkingen worden versoepeld. Vooralsnog houdt het kabinet vast aan reisbeperkingen tot half mei.