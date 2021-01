Eerste vrouwelijke PvdA-lijsttrekker Ploumen moet partij uit het slop trekken

Lilianne Ploumen (58) is de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. De Amsterdamse oud-minister volgt Lodewijk Asscher op, die vorige week opstapte vanwege de toeslagenaffaire. Ploumen heeft één missie: de PvdA uit het slop trekken.

Een grote verrassing was het niet te noemen. Om 12 uur maandagmiddag heeft het PvdA-bestuur Lilianne Ploumen naar voren geschoven als nieuwe lijsttrekker. Haar naam zong al rond sinds Lodewijk Asscher vorige week terugtrad als partijleider. Ploumen werd gezien als topfavoriet voor de functie.

Toen vanochtend duidelijk werd dat de PvdA haar nieuwe lijsttrekker zou presenteren in theater De Meervaart in Osdorp in Amsterdam – en níet op het partijbureau in Den Haag – waren alle ogen al gericht op Ploumen. Zij woont immers in de buurt, in Slotervaart. Met de keuze voor Ploumen gaat de PvdA voor het eerst in haar geschiedenis de Tweede Kamerverkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker.

Abortusfonds

Ploumen (58) groeide op in Limburg. Haar moeder wilde verpleegkundige worden, schreef ze in november 2020 in een boek over haar weg van dochter van een melkboer naar minister. Maar Ploumens opa vond dat meisjes niet door hoefden te leren. Ploumen deed dat wel. Ze ging maatschappijgeschiedenis studeren in Rotterdam, maakte carrière in de goededoelensector en werd in 2007 voorzitter van de PvdA. In 2012 werd ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ze vergaarde in het laatste jaar van kabinet-Rutte II wereldwijd bekendheid toen ze met SheDecides een eigen internationaal abortusfonds lanceerde als reactie op de toen net nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, die de geldkraan voor vrouwenprojecten in het buitenland dichtdraaide.

Presentator Arjen Lubach beeldde Ploumen af in een Supermanpak en noemde haar ‘Superploumen’. Ploumen lag op dat moment in haar joggingbroek op de bank, zei ze in februari 2017 in een interview. “Ik zei tegen mijn man ‘volgens mij gaat dit over mij’.” Ze zette een foto van ‘Superploumen’ in haar werkkamer.

Ze kreeg als minister ook kritiek. Zo bleek uit een rapport dat het voor de Kamer onmogelijk was om vast te stellen of het geld dat in ontwikkelingssamenwerking wordt gestoken wel effectief wordt besteed.

Voorkeursstemmen

Nadat de PvdA in 2017 genadeloos werd afgestraft voor regeren met Rutte – de partij zakte terug van 38 naar 9 zetels – belandde Ploumen in de Kamerbankjes. Zij stond op plek 10 van de kandidatenlijst, maar kwam dankzij voorkeursstemmen toch in het parlement. Nu staan de sociaaldemocraten op zo’n 10 zetels in de peilingen.

Asscher moest het veld ruimen omdat hij medeverantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire. Ook Ploumen maakte deel uit van dat kabinet-Rutte II. Binnen de PvdA is echter de verwachting – en de hoop – dat de affaire niet aan Ploumen zal kleven.

Door de keuze voor Ploumen is D66-lijsttrekker Sigrid Kaag deze verkiezingscampagne niet meer de enige vrouw die de lijst aanvoert van een grotere politieke partij. ‘Ik heb een lange to-dolijst, er is veel om voor te strijden,’ schreef ze in haar boek dat – met de kennis van nu – de profetische titel De deur naar de macht meekreeg.