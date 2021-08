Eerste verdachte aangehouden voor fatale mishandeling Mallorca

Bloemen ter nagedachtenis aan de overleden 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen op Palma de Mallorca. Beeld ANP

De verdachte werd vanochtend rond 7.00 uur aangehouden. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van tweemaal poging doodslag.

Het eerste geweldsincident vond plaats in en voor een horecagelegenheid in El Arenal, het tweede op de boulevard. Van beide incidenten zijn beelden beschikbaar en, zowel in Spanje als in Nederland, zijn getuigenverklaringen opgenomen. Dit heeft geresulteerd in de verdenking van tweemaal poging doodslag.

Beelden

Van het tweede incident, waarbij de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen zo ernstig gewond raakte dat hij vier dagen later kwam te overlijden, zijn weliswaar ook beelden maar hierop zijn géén geweldshandelingen tegen hem te zien. Het slachtoffer van de schoppende beweging op de beelden die veelvuldig zijn gedeeld op internet, zo is uit Spaans onderzoek gebleken, is niet de 27-jarige Heuvelman uit Waddinxveen.

De verdenking is deels gebaseerd op bevindingen van de Spaanse politie en deels op het onderzoek in Nederland. Inmiddels hebben elf personen als getuige verklaringen afgelegd in dit onderzoek, waarvan acht zelf ook aangifte hebben gedaan van tegen hen gepleegd geweld. Alle getuigen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Onderzoek

Het onderzoek is in volle gang. Onderzocht wordt onder andere wat de exacte rol is van andere betrokkenen. Hiervoor is de politie bezig om op basis van de beelden hun identiteit vast te stellen. Nog steeds is de hulp van getuigen erg belangrijk om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd.

Op de beelden is te zien dat er veel omstanders waren en is te horen dat meerdere omstanders Nederlands spreken. ‘Duidelijk is dat nog niet al die personen zich hebben gemeld,’ aldus het OM, dat getuigen oproept zicht te melden.

De groep toeristen uit Nederland in de leeftijd van 18 tot 20 jaar werd een week geleden uit een discotheek gezet en ging vervolgens aan het strand te keer tegen willekeurige voorbijgangers. Ze pleegden mishandelingen en richten zich ook op een groepje van vijf landgenoten die allemaal gewond raakten en van wie er een is overleden. De politie heeft langs het strand van Palma permanent bewakingscamera’s.