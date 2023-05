Eerste vakken Coolsingel voor huldiging Feyenoord vol

Voetbalfans staan al vroeg voor het balkon, voor de huldiging van landskampioen Feyenoord. Beeld ANP

De sfeer zit er goed in: ‘er klinken al Feyenoordliedjes,’ zegt de gemeente in haar liveblog over de huldiging. Onder het publiek bevinden zich veel kinderen. Rotterdamse leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs kregen maandag vrij om de huldiging van Feyenoord bij te wonen.

Feyenoord werd zondagmiddag met de overwinning op Go Ahead Eagles landskampioen in de eredivisie, voor de zestiende keer in de geschiedenis. Bij de huldiging, die maandag om 12.00 uur begint, worden tienduizenden supporters verwacht.

De publieksvakken op de Coolsingel zijn iets voor 07.30 uur opengegaan. In totaal zijn er acht zones. Op veel andere plekken in Rotterdam is de huldiging te volgen via een videoverbinding, onder meer op de Binnenrotte. Daar is publiek vanaf 09.00 uur welkom.

Aanhoudingen

Rond de kampioenswedstrijd van zonder werden zo'n honderd mensen aangehouden. Daarvan zitten er nu nog zo'n tien vast, laat de Rotterdamse politie weten. De meeste aanhoudingen werden verricht voor overtredingen in de openbare orde, beledigingen en het afsteken van vuurwerk. Waar de tien mensen die nu nog vastzitten precies voor zijn aangehouden, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen.

Drukte in treinen

In treinen naar Rotterdam zitten maandagochtend veel Feyenoordfans die onderweg zijn naar de huldiging. Volgens de NS was het rond 09.00 uur niet drukker dan normaal in de ochtendspits, maar zaten er al wel veel voetbalsupporters in de trein. “Het is gezellig druk, maar het loopt goed door,” zei een woordvoerder.

De NS verwacht dat het maandag de gehele dag erg druk is in treinen van en naar Rotterdam, vooral tussen 09.00 uur en 11.30 uur en direct na de huldiging. Vanwege het evenement worden extra en langere treinen ingezet. De NS adviseert mensen die om andere redenen dan de huldiging naar Rotterdam willen om hun reis uit te stellen.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: