Eerste uitbraak Zuid-Afrikaanse coronavariant in Nederland

Nadat personeel en patiënten klachten kregen lieten zij zich testen en aangezien er een link bestaat met Zuid-Afrika werd er verder onderzoek gedaan. Dat maakt GGD Zuid-Holland Zuid bekend. Er wordt meteen gestart met een uitgebreid onderzoek rond de praktijk om de verspreiding in kaart te brengen. De praktijk is momenteel gesloten. Alle patiënten en medewerkers van de praktijk worden geïnformeerd.

GGD spreekt over de eerste uitbraak van deze variant in Nederland. Eerder werden wel al losse gevallen gemeld. Inmiddels is de variant veertien keer in Nederland aangetroffen, schrijft het RIVM, in de kiemsurveillance en bij verder bron- en contactonderzoek. De meeste van deze veertien personen hadden een reisgeschiedenis, of hebben contact gehad met iemand met een reisgeschiedenis naar Zuid-Afrika.

Besmettelijker

Over de Zuid-Afrikaanse coronavariant is nog veel onduidelijk, maar deze lijkt net als de Britse wel besmettelijker te zijn. Volgens de GGD is er geen reden om aan te nemen dat het ziekteverloop anders of ernstiger is dan bij de variant die op dit moment het meeste in Nederland gevonden wordt.