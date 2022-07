Eerste sterfgeval apenpokken in Europa

Nederland is begonnen met de vaccinatie van hoogrisicogroepen voor infectie met apenpokken. Beeld AFP

Het is onduidelijk of het slachtoffer dat overleed aan het apenpokkenvirus onderliggende kwalen had, zo meldt de krant El Mundo.

Spanje is zwaar getroffen door de ziekte met inmiddels 4298 bevestigde besmettingen. Van de 3750 besmette personen over wie informatie beschikbaar is, werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen en stierf er dus één. De gemiddelde leeftijd van de besmette personen is relatief laag: 37 jaar.

Kort voor Spanje meldde Brazilië een eerste sterfgeval als gevolg van het apenpokkenvirus. Het zou gaan om het zesde sterfgeval in de huidige uitbraak van de apenpokken en de eerste buiten Afrika. Het slachtoffer was een 41-jarige man die kanker en een verzwakt immuunsysteem had.

Wereldwijde gezondheidscrisis

De recente uitbraak van het apenpokkenvirus buiten de streken waar het normaal in Afrika voorkomt, vormt volgens de WHO een internationaal risico. De organisatie riep vorige week de apenpokken uit tot een wereldwijde gezondheidscrisis. Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus verspreidt zich onder meer via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

In Nederland is de GGD inmiddels begonnen met het vaccineren van hoogrisicogroepen. Ook krijgen de nauwe contacten van mensen die aantoonbaar besmet zijn met het apenpokkenvirus een vaccinatie.