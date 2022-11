Eerste officiële matige vorst van het najaar gemeten

Het heeft vannacht hard genoeg gevroren, zodat er op de natuurijsbaan in Winterswijk weer geschaatst kan worden. Beeld ANP

In Amsterdam werd die temperatuur nog niet gehaald. Op zondagochtend bleef het zo’n -2 graden in de stad, en later op de dag zal dit oplopen tot zo’n drie graden. Wel wordt er gewaarschuwd voor enige gladheid op de weg.

De eerste officiële matige vorst valt erg vroeg. Normaal gebeurt dit gemiddeld rond 24 december. “Door klimaatverandering komt het steeds minder vaak tot vroege kou,” aldus Weer.nl. De laatste keer dat het zo vroeg in het najaar zo koud werd in De Bilt was in 1983. Toen daalde het kwik op 14 november naar -7,6 graden.

Beetje sneeuw

Met een minimumtemperatuur van -7,0 graden is de koudste nacht in het winterjaar van 2023, de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023, nu al kouder dan in sommige andere jaren, aldus Weer.nl. Drie jaar geleden, in het winterjaar van 2020, kwam het niet eens tot matige vorst en in het winterjaar 2014 werd het zelfs niet kouder dan -3,1 graden. “Later in het winterjaar neemt de kans op lage temperaturen natuurlijk verder toe”, aldus Weer.nl.

Zaterdagavond werd de eerste lokale matige vorst al gemeten. In het Drentse Eelde zakte de temperatuur om 21.20 uur naar -5,1 graden. Zondagochtend vroeg werd met -8,8 graden in Twente de laagste temperatuur gemeten. In het noorden van Groningen viel zondagochtend zelfs een klein beetje sneeuw en op de natuurijsbaan in Winterswijk kon al geschaatst worden.

Voorlopig is de kans op nog een aantal koude nachten volgens Weer.nl erg klein. “De zachtere lucht uit het zuidwesten wint de komende dagen weer terrein.”

