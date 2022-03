Eerste officiële lentedag van het jaar: 15 graden gemeten

De eerste officiële lentedag is dit jaar precies op tijd: die valt gemiddeld namelijk op 10 maart. Beeld anp

De eerste officiële lentedag is daarmee dit jaar precies op tijd: die valt gemiddeld namelijk op 10 maart. Hij komt wel wat later dan vorig jaar, toen werd het op 20 februari voor het eerst in het jaar warmer dan 15 graden in De Bilt. Uit de wind in de zon zitten kan nog even, maar zo rond 18.30 uur gaat de zon weer onder. “Dan heb je wel een extra jasje nodig,” vertelt Jacco van Weezel van Weeronline.

Ook vrijdag wordt het met 13 graden en zon nog aangenaam, maar niet zo warm als donderdag. De bewolking neemt vanaf vrijdagmiddag weer toe in Amsterdam. “Hoewel de temperaturen de komende dagen zacht blijven, voelt het toch anders dan met de zon op je huid. Wel blijft de temperatuur tussen de 13 en 15 graden schommelen. En doordat de nachten minder koud zijn, zijn ook de ochtenden milder.”

Hoewel de eerste officiële lentedag precies ‘op tijd’ is, werd de eerste lokale lentedag van dit jaar al recordvroeg gemeten: in Maastricht werd het op 1 januari 15,1 graden. De vroegste officiële lentetemperatuur ooit in De Bilt werd gemeten op 13 januari 1993. Ook toen werd het 15,1 graden.