Eerste Oekraïners in Amsterdamse opvang

Een van de kamers in het A&O Hostel. Beeld A&O Hostel / Eoin Carey

Deze opvang in het A&O Hostel in Zuidoost is bedoeld voor de eerste dagen. Er wordt naarstig gezocht naar plaatsen voor verdere opvang. “We staan klaar om mensen op te vangen en te helpen. En we zijn druk bezig met het vinden van tweehonderd tot driehonderd opvangplekken voor de lange termijn,” zegt de woordvoerder.

In het hostel in Zuidoost is plaats voor tachtig Oekraïners. Het gaat om mensen die hier zijn, maar geen asiel hebben aangevraagd.

Volgens de Verenigde Naties zijn al 670.000 inwoners Oekraïne ontvlucht. Voor het kabinet is het een groot vraagstuk waar de verwachte gevluchte Oekraïners opgevangen kunnen worden, omdat asielcentra al maandenlang overvol zitten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt nu bij het rijk en gemeenten.