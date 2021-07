Eerste landelijke staking kinderopvang in twintig jaar

Medewerkers van de kinderopvang tijdens een estafettestaking op de Dam. Beeld ANP

Volgens de vakbond is het de eerste landelijke staking in meer dan twintig jaar in deze sector. Ook medewerkers van Amsterdamse kinderopvanglocaties doen mee. Het gaat om de locaties Akros Kinderopvang B.V., locaties Curious Kids, en Wereldkids, CompaNanny, Combiwel, De Kleine Wereld, Eigen & Wijzer B.V., Impuls Kinderopvang, Kindergarden, Kinderrijk, Klein en Co, Levantjes Kinderopvang, Mijn Blokje, Partou, Robinson Kinderopvang, SKA Kinderopvang, Smallsteps en Tinteltuin.

Ook gaan medewerkers van onder andere de dagopvang en buitenschoolse opvang donderdag demonstreren in Nieuwegein. FNV verwacht een opkomst van zeker 2500 medewerkers uit heel het land. De bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur.

Vorige week donderdag trapten ruim 500 medewerkers uit Noord-Holland en het zuiden van Flevoland af met een eerste regionale staking. Zij verzamelden zich op de Dam om te staken tegen onder meer de hoge werkdruk.

Akkoord over nieuwe cao

De brancheverenigingen voor de kinderopvang (Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) hebben onlangs een akkoord bereikt met vakbond CNV over een nieuwe cao. FNV is daar boos over en zegt dat de overeenkomst te weinig doet om op korte termijn de werkdruk te verminderen. Volgens de vakbond kijken de werkgevers naar Den Haag om de problemen op te lossen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.

De Brancheorganisatie Kinderopvang liet eerder weten verbaasd te zijn over de staking en over de klachten van de FNV.