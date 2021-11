Eerste kunsthart in Nederland voor ernstig zieke 54-jarige man

Beeld ANP

De behandeling is nog experimenteel maar cardiologen verwachten dat de hartprothese in de toekomst voor meer acute, uitbehandelde patiënten levensreddend kan zijn. “Straks hebben we voor die groep hopelijk een hart op de plank liggen,” zegt hartlongchirurg Faiz Ramjankhan in de krant. Hij voerde de operatie anderhalve week geleden uit.

Het uit Frankrijk afkomstige kunsthart pompt het bloed door het lichaam met twee motortjes. Die verhogen de druk in de met vloeistof gevulde ruimtes naast de twee hartkamers. Door die externe druk persen de hartkamers het bloed de longslagader en de aorta in. Acht jaar geleden werd het hart voor het eerst in een mens geïmplanteerd.

Het kunsthart moet tijd kopen. Het dient als overbrugging tot er een geschikt donorhart beschikbaar is. De langst levende patiënt heeft twee jaar met het kunsthart geleefd. Het Franse kunsthart kost 210 duizend euro, de zorgverzekeraar van de patiënt heeft meebetaald.