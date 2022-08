Eerste hittegolf in twee jaar in aantocht

De Hortusbrug in het centrum van Amsterdam wordt nat gehouden. Bij hoge temperaturen zet de brug uit en kan hij niet meer open. Beeld ANP / ANP

Voor een hittegolf moet het minstens vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden zijn, waarvan drie met 30 graden of meer. Het zuidoosten en zuiden van het land staat mogelijk zondag of maandag al aan het begin van een regionale hittegolf. In Limburg wordt het zondag al 25 graden en maandag volgen ook Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente. Dinsdag wordt het in het hele land zomers warm en kan Limburg mogelijk de eerste tropische dag noteren. In Amsterdam worden richting het weekend temperaturen boven de 30 graden verwacht.

Woensdag tot en met zondag geeft de thermometer op het warmste moment van de dag waarden van 30 tot 34 graden aan. Vrijdag en zaterdag worden de heetste dagen van de week met tegen de 35 graden in Noord-Limburg. De meeste dagen verlopen zonovergoten en geheel droog.

De laatste landelijke hittegolf was in 2020. Deze duurde van 5 tot en met 17 augustus.