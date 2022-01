Eerste helft winter zacht; gemiddeld 5,4 graden

Schaatsen op de Prinsengracht in Amsterdam. Het is er nog niet van gekomen in de zachte winter. Beeld Joris van Gennip

Van echt winterweer is er tot nu toe geen sprake. Koude temperaturen kwamen alleen voor in de aanloop naar kerst en tijdens de kerstdagen, maar dit was van korte duur. Volgens Weer.nl heeft het hoge gemiddelde van de eerste winterhelft te maken met het weer rond de jaarwisseling. “Vooral dankzij de recordhoge temperaturen rond de jaarwisseling zal de eerste winterhelft als zachter dan normaal in de boeken gaan.”

Door de gemiddeld hoge temperatuur is er amper sneeuw gevallen in de eerste helft van de winter. In december viel alleen regionaal wat sneeuw. Ook zijn er in de eerste helft van de winter minder vorstdagen geteld dan normaal. In de Bilt vroor het 13 keer, terwijl het langjarig gemiddelde op 16 keer ligt.

Uren zon en neerlslag

Wat betreft neerslag en zonuren verliep de eerste winterhelft wel volgens het gemiddelde. Gemiddeld viel er in de eerste helft 118 millimeter neerslag. Normaal valt er gemiddeld zo’n 122 millimeter neerslag. Het aantal zonuren werd ook gekenmerkt door regionale verschillen. Over het hele land werd een gemiddeld aantal zonuren gemeten van 81 uur, wat dicht bij het gemiddelde van 83 uur komt. Toch kreeg het noordelijk kustgebied meer zon dan de rest van het land. In Lauwersoog aan de Waddenzee scheen de zon 104 uur, wat 21 uur meer is dan normaal.

Volgens Weer.nl is het tegenwoordig geen uitzondering meer dat de eerste winterhelft zacht verloopt. ‘Van de voorgaande tien winters waren er vijf met een nog zachtere eerste winterhelft,’ aldus Weer.nl. ‘De laatste keer dat de eerste helft van de winter kouder verliep dan normaal was in 2011.’