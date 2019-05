Eerste Europese raffinaderij voor duurzame vliegtuigbrandstof komt in Nederland

De fabriek in Delfzijl wordt onderdeel van de Amsterdamse biopionier Sky NRG en gefinancierd door KLM, Schiphol en de biogastak van industrieconglomeraat SHV. Ook Amsterdam en Rotterdam waren in de race voor de vestiging. Er is voor Delfzijl gekozen vanwege de chemiebedrijven die daar al zijn, en de bereidheid van Groningen om bij te dragen.

Het wordt de eerste grootschalige biokerosineraffinaderij in Europa met een capaciteit van 100.000 ton vliegtuigbrandstof per jaar. De nieuwe fabriek gaat 250 miljoen euro kosten en zal ook bio-propaangas produceren voor dochter Primagaz van SHV Energy.

Onder druk

De luchtvaart staat met de plannen voor vliegtaks, kerosinebelasting en CO2-heffing onder grote druk vanwege de milieubelasting die vliegen veroorzaakt. Waar in de industrie, bij de consument en op de weg - met de opkomst van elektrische auto’s - grote stappen worden gemaakt, lijkt de luchtvaart stil te staan.

Biokerosine kan een deel van de milieuproblemen oplossen, maar het gebruik is verwaarloosbaar. “Er zijn ongeveer 1500 vluchten per dag die deels op biobrandstof vliegen,” zegt Darrin Morgan van Sky NRG. “Dat komt omdat het nog nauwelijks wordt geproduceerd.”

De enige fabriek die op industriële schaal ‘Jet A-1’ uit biomassa maakt, is die van World Energy in Los Angeles. De Nederlandse fabriek wordt ruwweg even groot.

Mede door het tekort is biokerosine twee tot drie keer zo duur als gewone kerosine. “Maar maatschappijen gaan hoe dan ook meer betalen voor hun brandstof, of die nu fossiel is of biokerosine. Dan zeggen wij: als je toch meer betaalt, kies dan voor de duurzame oplossing.”

CO2-uitstoot

KLM wil met de raffinaderij voldoen aan de afspraak uit het vorig jaar ondertekende actieplan duurzame luchtvaart, dat in 2030 tenminste 14 procent van de kerosine in Nederland uit duurzame bron komt. De maatschappij heeft eerder toegezegd haar CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 2011 met 50 procent terug te brengen en zit nu op 17,3 procent.

Vorig jaar al kondigde Schiphol-topman Dick Benschop, mede-opsteller van het actieplan, de bouw van een experimentele fabriek voor synthetische biokerosine op Rotterdam Airport aan.

KLM belooft de komende tien jaar tenminste driekwart van de productie van de nieuwe raffinaderij, 750.000 ton biobrandstof, af te nemen. Dat zou - uit productie, transport en gebruik - 200.000 ton fossiele CO2 schelen. Dan nog is het effect beperkt: die hoeveelheid komt overeen met de uitstoot van duizend vluchten van Amsterdam naar Rio de Janeiro.

Links liggen

Op de olie-industrie hoeft de vliegbranche daarbij niet te rekenen. De productie van biobrandstof wijkt te veel af van het raffineren van ruwe olie. “Kerosine was altijd al een bijproduct van de raffinage van diesel,” zegt Morgan, die vorig jaar overstapte van Boeing naar Sky NRG. “De luchtvaart krijgt de kliekjes; hoogstens 5 procent uit een vat olie.”

Ook de biodieselindustrie laat de luchtvaart links liggen. “Het is veel eenvoudiger en lucratiever om biodiesel te maken. De industrie ziet luchtvaart niet als een plek om winst te maken. We moeten het wel zelf doen. Alleen zo kunnen we de controle pakken over onze eigen brandstofbehoefte en tegelijkertijd werken aan een duurzame kerosineproductie.”

Dat is niet alleen nodig vanwege het milieu. De beschikbaarheid van fossiele kerosine neemt volgens Morgan de komende jaren alleen maar af. “Nu er steeds meer elektrische voertuigen op de weg komen, zal de raffinage van fossiele olie steeds verder dalen. Dat treft ook de productie van kerosine. Dat is een bedreiging voor de luchtvaart die nog decennia afhankelijk zal zijn van fossiele brandstof.”

Het in 2011 opgezette Sky NRG, waarin KLM een belang van een kleine 10 procent houdt, heeft onder meer Qantas, Finnair, South African Airways, Zweedse luchthavens en de Luchtmacht als klant. Het bedrijf sloot onlangs een verbond met Shell. “Wij kunnen gebruik maken van hun brandstofinstallaties op vliegvelden.”