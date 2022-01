Eerste coronapil goedgekeurd, maar de huisarts kan nog geen recept uitschrijven

De coronapil Paxlovid wordt door Pfizer vervaardigd in het Duitse Freiburg. Beeld VIA REUTERS

Hoe de coronapil van Pfizer ingezet kan worden in Nederland is een zaak van de huisartsen. Experts zullen zich buigen over het medicijn waarvoor het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) donderdag een positief advies heeft gegeven. Ze stellen dan een zogenoemde behandelrichtlijn op, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Op basis van die richtlijn wordt het middel voorgeschreven aan coronapatiënten, met als doel ziekenhuisopname te vermijden.

Nederland heeft nog geen coronapillen besteld bij Pfizer. Afgesproken is om de inkoop Europees te regelen en de onderhandelingen tussen de Europese Commissie en Pfizer lopen nog. Hoeveel tijd daarvoor nodig is, durft het ministerie niet te zeggen.

Pfizer bevestigt dat er nog geen leveringsovereenkomst is. Het bedrijf meldt niet wanneer de eerste pakketten kunnen worden geleverd zodra de deal rond is, en hoeveel voorraad Nederland zou kunnen krijgen. Het bedrijf wil dit jaar 120 miljoen behandelingen produceren.

Voorkomen ernstige ziekte

Het middel van Pfizer, Paxlovid, is de eerste coronapil waar de EMA een positief advies over heeft gegeven. Naar verwachting zal de Europese Commissie dit advies op korte termijn overnemen, en het middel formeel goedkeuren voor gebruik. Paxlovid kan voorgeschreven worden aan mensen die al besmet zijn met het virus en kan dan ernstige ziekte voorkomen. De details over de werking van het middel zijn volgens het ministerie van VWS nog niet helemaal duidelijk, omdat de onderliggende data nog niet zijn gepubliceerd.

Pas als die details naar buiten zijn gebracht en de deskundigen zich erover gebogen hebben, kan ingeschat worden hoeveel pillen Nederland nodig zou hebben. Dan blijkt ook of er voldoende beschikbaar is voor alle patiënten die in aanmerking komen, of dat een commissie zich zal moeten buigen over de verdeling.

Behandelrichtlijn

Het kan nog een tijd duren voor de eerste coronapillen daadwerkelijk voorgeschreven kunnen worden aan patiënten, laat het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) weten. Huisartsen en andere medisch specialisten willen zodra dat mogelijk is de behandelrichtlijn voor het middel opstellen.

Met informatie over onder andere de effectiviteit en veiligheid van de pil en bijwerkingen moet worden bepaald voor welke patiënten Paxlovid ingezet kan worden. “Wordt het middel alleen beschikbaar gemaakt voor een hele specifieke groep patiënten, of juist niet? Dat is best een ingewikkeld proces om te bepalen, waar veel verschillende partijen bij zijn betrokken,” legt een woordvoerster van de NHG uit.

De medici kunnen aan de slag zodra ze details over de werking van de pillen hebben. Die zijn nog niet gepubliceerd. Het duurt daarna minimaal een aantal weken duren voor de aanbevelingen zijn opgesteld, verwachten de huisartsen.