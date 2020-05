Eerste coronaboete ingetrokken door OM: ‘Betaal niet en maak bezwaar’

Agenten steunen een handhaver bij een controle in het Westerpark. Beeld Amaury Miller

De Amsterdamse advocaat Justin Kötter heeft inmiddels 125 cliënten die bezwaar maken ­tegen hun boete. “De zaak waarin het Openbaar Ministerie de strafbeschikking van mijn cliënt nu heeft ingetrokken, is echt een doorsnee­geval,” zegt Kötter. De jongen kwam een snackbar uit, ontmoette spontaan twee vrienden en werd zonder waarschuwing beboet, omdat ze geen anderhalve meter afstand zouden hebben gehouden. “Vergelijkbare zaken, waarin drie, vier, vijf mensen zijn beboet, heb ik veel meer dan excessen met grotere groepen.”

Landelijk waren tot vrijdag 18.200 processen-verbaal uitgeschreven voor overtreding van de regionale noodverordeningen vanwege de coronacrisis. Na beoordeling door een officier van justitie kregen inmiddels 7400 vermoede overtreders een ‘strafbeschikking’, andere zaken wachten nog op weging of zijn voor nadere ­motivering teruggestuurd naar de agent of buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) die de bon uitschreef. Volwassenen betalen 390 euro (plus 9 euro administratiekosten), jongeren van 13 tot 17 jaar moeten 95 euro ophoesten of krijgen een straf via bureau Halt. Het Openbaar ­Ministerie kan niet zeggen in hoeveel zaken ­verzet is aangetekend.

Hoogleraar algemene rechtswetenschap Jan Brouwer, directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen, vindt dat ‘coronaboetes’ vaak ten onrechte worden opgelegd.

In de noodverordeningen die de 25 veiligheidsregio’s hebben opgesteld, worden grondrechten geschonden, zoals het recht bijeen te komen. “Van de wet mag een burgemeester ­afwijken bij het opstellen van een noodverordening,” zegt Brouwer, “maar niet van de grondwet.”

Huisfeestjes

De noodverordeningen zijn bovendien innerlijk tegenstrijdig. Artikel 2.1 verbiedt samenkomsten, maar in artikel 2.2 staat dat het vormen van een groep ‘van drie of meer personen’ – dus ook duizend man – is toegestaan, mits de deel­nemers onderling anderhalve meter afstand houden. “Ik denk dat de rechter je gelijk geeft met een beroep op het rechtszekerheidsbeginsel,” zegt Brouwer. “Een burger weet niet waar hij aan toe is. Het lijkt me overigens ook niet dat het coronavirus onderscheid maakt tussen ­samenkomsten en spontane groepen.”

Brouwer en Kötter maken zich ook zorgen om de overheid die ‘achter de voordeur’ optreedt ­tegen bijeenkomsten. Brouwer: “We hebben in het verleden uitdrukkelijk besloten dat niet te willen, maar in Amsterdam zijn ook boetes uitgedeeld voor samenkomsten in huizen. Gelukkig blijkt de Raad van State onze zorgen te delen: die heeft deze week toegelicht dat dit niet kan.” Boetes voor huisfeestjes zullen voor de rechter sneven, is de verwachting.

De Raad van State, het hoogste bestuurlijke rechtsorgaan in het land, is in een advies aan de Tweede Kamer kritisch over de beperkingen van de persoonlijke levenssfeer in de noodverordeningen en het gebrek aan democratische controle daarop. Aan een noodwet die alle coronamaatregelen moet legitimeren, wordt al ruim een maand moeizaam gesleuteld.

Dat een boete boven de 100 euro een aantekening op het strafblad oplevert, vinden hoog­leraar Brouwer en advocaat Kötter overigens een extra reden een boete niet zomaar te accepteren, al zal een Verklaring Omtrent het Gedrag niet snel om één boete worden geweigerd.