Eerste asielcruiseboot mag in Velsen aanmeren, maar weken later dan kabinet hoopte

Dat de boot in Velsen aan kan leggen, is goed nieuws voor het kabinet. De cruiseschepen, die per stuk duizend asielzoekers kunnen huisvesten en waarvan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) er drie wil laten aanmeren, moeten verlichting bieden aan de overbelaste asielketen.

Omdat de kade nog aangepast moet worden, start de huisvesting later dan gepland. Van der Burg mikt op de tweede helft van september, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Veilig tot windkracht tien

Een andere factor die meespeelde bij de vraag of het 200 meter lange cruiseschip kan aanmeren in Velsen is de wind. Maar inmiddels is uit onderzoek van de gemeente gebleken dat het schip veilig kan liggen tot ‘windkracht tien uit kritieke windhoeken’. “Als de wind krachtiger wordt en uit een kritieke windhoek komt, dan zijn maatregelen nodig om de veiligheid van het schip en de bewoners te waarborgen,” stelt de gemeente. “Volgens het KNMI is de kans dat deze situatie zich voordoet in de periode september 2022 tot maart 2023 vier procent.”

Op dit moment werkt de gemeente aan scenario’s die bepalen hoe gehandeld moet worden als het toch te hard waait. De gemeente verwacht dat volgende week de resterende vraagstukken opgelost zijn. Daarna wordt de kade aangepast om aanleg van de boot mogelijk te maken. Zo moeten er extra buispalen en bolders aangebracht worden. Die werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen, schrijft de gemeente.

Opvang onder dwang

Dat de opvang dus sowieso nog enkele weken op zich laat wachten is een tegenvaller voor staatssecretaris Van der Burg, die zit te springen om extra opvangcapaciteit. Vorige week passeerde hij de gemeente Tubbergen om opvang in een hotel in het dorp Albergen mogelijk te maken. De problemen in de keten zijn het best zichtbaar in Ter Apel, waar gemiddeld 400 mensen per nacht buiten slapen.

Van der Burg heeft grote moeite om gemeenten te vinden die een azc willen openen. Ook gemeenten die een grote zeecruise kunnen en willen ontvangen zijn zeer schaars. Daarom overweegt Van der Burg op dit gebied dwang te gebruiken, schreef hij twee weken geleden aan de Tweede Kamer.

