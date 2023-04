Eerste afvaller in BBB-fractie in Noord-Holland

Jan Kramer zegt aan te blijven in de Staten tot en met 31 mei, als de Statenleden de nieuwe Eerste Kamer kiezen. Beeld -

Als nummer drie stond Kramer op een prominente plek op de BBB-lijst in Noord-Holland, waar acht zetels werden behaald. Met zijn politiek-bestuurlijke ervaring, opgedaan als CDA-lid, leek een positie in het college van Gedeputeerde Staten tot de mogelijkheden te behoren. Maar na koortsachtig overleg vrijdagmiddag met de BBB-top, kiest hij voor het wethouderschap.

Volgens Kramer gebeurde dat niet onder druk van de BBB, die nog steeds als uitgangspunt heeft dat volksvertegenwoordigers geen dubbelfuncties bekleden. “Het ging vooral over de vraag of ik het qua tijdsbeslag zou redden. Vervolgens kwam ik zelf tot de conclusie dat dat niet het geval zou zijn.”

Kramer zegt aan te blijven in de Staten tot en met 31 mei, als de Statenleden de nieuwe Eerste Kamer kiezen. Met het benoemen van een opvolger kan enige tijd gemoeid zijn. Om te voorkomen dat de BBB-fractie minder stemmen kan uitbrengen voor de Eerste Kamer, blijft Kramer daarom nog even Statenlid.

Verbod op dubbelfuncties

Na de grote verkiezingswinst van vorige maand was de partij iets minder uitgesproken over het verbod op dubbelfuncties. In een enkel geval zal de BBB de combinatie van het lidmaatschap van de Eerste Kamer met dat van de Provinciale Staten toestaan.

“We hebben als basisprincipe geen dubbelfuncties,” zei mede-oprichter en partijstrateeg Henk Vermeer in het AD. “Dat hebben we altijd bestempeld als onwenselijk. Maar als een zetel anders onbezet blijft, dan doen we het tóch.”

Op zich was er geen wettelijk beletsel om het wethouderschap te combineren met een positie als Statenlid. “Maar als Statenlid in Noord-Holland word je geacht in die provincie te wonen,” zegt hoogleraar Staatsrecht Wim Voermans. Tegelijkertijd wordt een wethouder geacht te wonen in de gemeente waarin hij bestuurt.

Woonplaatsvereiste

Kramer wil blijven wonen in Zuid-Scharwoude en de gemeenteraad in Leusden om ontheffing van het woonplaatsvereiste vragen, wat volgens de wet mogelijk is. Hij is als wethouderskandidaat naar voren geschoven door de coalitie in het dorp. Die bestaat uit twee lokale partijen en het CDA, de partij die Kramer twee jaar geleden verliet.

“Ik ben bestuurder pur sang en ook heel graag volksvertegenwoordiger,” zei Kramer vorige week in het Noordhollands Dagblad. “Ik liep er al jaren tegenaan dat het CDA eigenlijk mijn partij niet meer was. In 2021 was dat hele verhaal rond Pieter Omtzigt de druppel.”

Kramer was raadslid in Langedijk en tien jaar bestuurder van het lokale waterschap. Van 2003 tot 2007 zat hij ook in de Provinciale Staten. In 2010 stond hij op een onverkiesbare plaats op de CDA-lijst bij de Kamerverkiezingen. Hij zat de voorbije maanden in de gemeenteraad voor een lokale partij, de Dijk en Waardse Onafhankelijke Partij (DOP).