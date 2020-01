Eerste advocaat meldt zich in MH17-proces

Nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met de MH17 tijdens de onthulling van het Nationaal Monument MH17. Beeld ANP

De Haagse rechtbank, die de MH17-zaak zal behandelen, wil niet bekendmaken welk advocatenkantoor zich heeft gemeld. Ook is niet bekend namens welke verdachte of verdachten het kantoor zal optreden.

In het MH17-proces zijn tot nu toe vier verdachten bekendgemaakt. Het gaat om Igor Girkin, Sergei Doebinski, Oleg Poelatov en Leonid Khartsjenko. De drie Russen en een Oekraïner worden verdacht van betrokkenheid bij het neerhalen van vlucht Malaysia Airways MH17 op 17 juli 2014. Zodoende worden ze verdacht van moord op de 298 passagiers.

Vorm van verdediging

Geen van de verdachten is uitgeleverd naar Nederland. Rusland levert geen onderdanen uit. Het is daarom onwaarschijnlijk dat één van de vier het proces zal bijwonen. Tot nu toe was ook onbekend of er advocaten namens de verdachten zullen optreden. Dat zich een advocatenkantoor heeft gemeld, betekent dat er een vorm van verdediging zal zijn.

De Haagse rechtbank wil pas bij aanvang van het MH17-proces bekendmaken wie zullen verschijnen en welke advocaten de verdachten zullen bijstaan. Het proces zal behandeld worden in de beveiligde rechtbank op Schiphol.