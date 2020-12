Eerdmans en Nanninga doen met nieuwe partij JA21 mee aan verkiezingen

Annabel Nanninga en Joost Eerdmans. Beeld ANP

Het tweetal stapte onlangs op bij Forum voor Democratie uit onvrede over antisemitische uitlatingen in de jongerenbeweging van die partij en de wijze waarop partijleider Thierry Baudet daarop reageerde. ‘Wij en vele andere mensen die van ons land houden willen door met JA21; voor de kiezer en voor Nederland. Want het werk is niet af: nog altijd bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts,’ kondigen ze aan op sociale media.

Eerder zinspeelden Nanninga en Eerdmans al over het oprichten van een partij. Een van de eisen was volgens Nanninga dat ze ‘een prachtige lijst kunnen presenteren’. “En voor u kunnen bouwen aan een degelijke partij met een solide organisatie.”

Nanninga en Eerdmans lieten weten hun politieke idealen nog niet te hebben opgegeven. “De kiezers wachten al zo lang op een redelijk rechts geluid,” aldus Nanninga.

Nanninga was tot voor kort raadslid namens Forum voor Democratie in Amsterdam, ook Eerdmans was actief voor de partij. Maar na onthullingen over antisemitische sympathieën binnen Forum en de halfhartige reactie van partijleider Thierry Baudet daarop, ontketende Nanninga een revolutie. Haar kritiek op Baudet leidde ertoe dat steeds meer prominenten binnen Forum zich uitspraken tegen Baudet. Uiteindelijk stapten Nanninga en Eerdmans uit de partij. Nanninga behield haar zetels als raadslid, Statenlid in Noord-Holland en senator.

In Amsterdam zit Nanninga nu namens de Onafhankelijke Raadsfractie (ORF) in de raad, of deze fractie onderdeel wordt van JA21 is nog niet duidelijk. Overigens is zij tot begin volgend jaar met verlof wegens de geboorte van haar zoon.