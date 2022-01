Eerdere prognoses ic-opnames door omikron te pessimistisch: ‘We komen op de helft uit’

Jaap van Dissel van het RIVM praat de Tweede Kamer bij tijdens een technische briefing over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Beeld ANP/Remko de Waal

Ook de kans dat iemand met omikron in het ziekenhuis terechtkomt, is volgens Van Dissel kleiner. Hoewel de besmettingen al weken stijgen, daalt de bezetting op verpleegafdelingen en op de ic’s. “In de ziekenhuizen is de situatie een stuk rustiger dan buiten de ziekenhuizen. Maar om nou te zeggen dat er geen ziekenhuisopnames zijn door omikron, is ook weer niet waar.” Ook ziet Van Dissel dat de daling ‘nu wat afvlakt’.

Hij verwacht ook dat de opnames de komende tijd weer gaan stijgen. Dat baseert hij op andere landen, waar omikron al een ‘voorsprong’ had. Daar stijgen de ziekenhuisopnames inmiddels wel. “De aantallen die je in Frankrijk en Engeland ziet, wil je hier niet hebben.”

Omikron dominant

Omikron heeft de eerdere deltavariant van het coronavirus inmiddels helemaal verdrongen. Ondanks de hoge besmettingscijfers – dag- en weekrecords werden de afgelopen weken verbroken – lag het reproductiegetal (de snelheid waarmee het virus rondgaat) begin deze maand op 1,16. Dat het R-getal relatief laag ligt, komt volgens Van Dissel mogelijk door het gebruik van sneltesten in de kerstperiode. “De inschatting is dat de R weer gaat stijgen.” Dat komt ook door de recente versoepelingen.

Het Outbreak Management Team (OMT), het belangrijkste corona-adviesorgaan van het kabinet, komt vrijdag samen. Daar zullen ook nieuwe modellen worden besproken. Dinsdag volgt er een nieuwe persconferentie. De belangrijkste vraag die daar beantwoord moet worden, is of de horeca en cultuur weer open kunnen. In een extra Veiligheidsberaad spreken burgemeesters daar donderdag al over. Van Dissel zei niets over eventueel nieuwe versoepelingen.

Wel zei hij dat de prognoses over het effect van de boostercampagne ‘te positief’ zijn geweest. In de modellen waar het RIVM mee rekende, ging het instituut ervan uit dat 90 procent van de 18-plussers een booster zou halen. Dat percentage blijft fors achter en ligt nu op 69,3 procent. Zo’n 3,4 miljoen Nederlanders hebben de oppepprik nog niet gehaald. “Als we dat niet omhoog krijgen, dan zorgt dat voor minder gunstige prognoses.” Al erkent hij ook dat de effectiviteit van de booster voor omikron niet 100 procent is. Ook neemt het effect van de booster snel af.

Heupbreuk

Verder probeert het RIVM beter zicht te krijgen op het aantal mensen dat niet dóór omikron, maar mét omikron in het ziekenhuis belandt. Bijvoorbeeld iemand die omikron heeft met weinig klachten, die met een heupbreuk wel in het ziekenhuis belandt. “Daar moeten dan wel maatregelen genomen worden.”

Het OMT wil ook ‘kritisch kijken’ naar de quarantaineregels, zei Van Dissel, vooral in het onderwijs. Daar zorgen besmettingen en quarantaine nu al vaak voor uitval van lessen en klassen die thuiszitten. Momenteel krijgt een op de drie mensen die zich bij de GGD laat testen een positieve test. Als het aantal besmettingen de komende tijd gaat stijgen, zal dat ‘de komende weken wel voor een verstoring van de maatschappij’ zorgen. Veel mensen kunnen dan thuis komen te zitten, omdat ze positief zijn getest of in contact zijn geweest met iemand die corona had.