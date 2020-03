Eenzaam in de coronacrisis: ‘Daar zit ik dan, op mijn kamer van 30m2’

Eenzaamheid speelt altijd in Amsterdam. In 2017 voelden 300.000 Amsterdammers, 48 procent van de volwassenen, zich eenzaam. Beeld Mikko Kuiper

Waar andere ouders ’s avonds hun sores met ­elkaar delen nu de scholen zijn gesloten, samen dagschema’s maken voor hun kroost en elkaar afwisselen zodat er een even ongestoord kan werken, staat moeder Eva Yoo Ri Brussaard (39) er alleen voor.

“Ik heb een breed netwerk, leuke vrienden, meer dan vijfduizend Facebookvrienden en een zoon van zestien. Normaal ga ik erop uit. Ik ben een sociaal mens, een echte netwerker. Maar sinds de coronamaatregelen zijn ingevoerd, merk ik hoe erg ik een partner mis. Ik wil ’s avonds met iemand praten over mijn dag, tegen iemand aankruipen, samen eten, filosoferen, naast elkaar in slaap vallen. Nu heb ik niemand anders dan mijn zoon.”

Brussaard, die met haar stichting Single ­Supermom andere alleenstaande moeders bijstaat, slaapt er slecht door. Ze maalt over haar onderneming, haar zoon die geen huiswerk wil maken, over het idee dat ze zelf ook ziek kan worden. “Ik heb hier geen familie. Ik heb vooruit gekookt en eten ingevroren. Dan kunnen we in ieder geval eten. Zonder te overdrijven: deze ­periode doet me pijn. Het is een persoonlijke confrontatie. Ik kan nergens meer even ontspannen of mijn verhaal delen. Sommigen zeggen: je kunt gelukkig met je zoon praten, maar dat is niet hetzelfde. Dat is een kind. Daar praat je anders mee dan je met een vriend of partner zou doen.”

Aangeraakt worden

Een gevoel van eenzaamheid ligt deze dagen voor meer mensen op de loer: meer dan de helft van de 467.000 Amsterdamse huishoudens ­bestaat uit één persoon (248.000), zo blijkt uit cijfers van de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS). In heel Nederland gaat het ­ongeveer om één op de vijf huishoudens.

Nu, tijdens de coronacrisis, betekent alleen wonen doorgaans ook alleen zijn: geen etentjes, niet even met een vriend stoom afblazen in de sportschool of een praatje maken op het werk. De kroegen zijn dicht en in de meeste Amsterdamse optrekjes is samenkomen terwijl je 1,5 meter afstand moet houden, haast onmogelijk.

Juist ook mensen die in het normale leven weinig tot niet met eenzaamheid geconfronteerd worden, krijgen er nu wel mee te maken, weet ook hoogleraar Theo van Tilburg, van de VU Amsterdam en gespecialiseerd in eenzaamheid. “Voor een heleboel mensen zijn de maatregelen rondom corona een probleem. Zoiets als dit hebben we nog nooit mee­gemaakt.”

“Er worden vergelijkingen gemaakt met een oorlog, je kunt allicht spreken van een gebeurtenis die net zoveel impact heeft op de bevolking als bijvoorbeeld de Wende in 1989 of een natuurramp. Wat je in die situaties ziet, is dat mensen bij nood meer met elkaar optrekken, zich verenigen. Dat zie je nu online gebeuren. Want het bijzondere aan deze ramp is dat we elkaar fysiek juist niét kunnen opzoeken.”

Fysiek contact staat zelfs aan de basis in de ­bekende ­piramide van Maslow. De Amerikaanse psycholoog Abraham Maslow bracht met dit model de hiërarchie van de vijf menselijke ­basisbehoeften in kaart. Fysiologische behoeften vormen de basis, waarmee behalve eten, ademen, drinken en slapen, ook seks wordt ­bedoeld. Lichamelijk contact doet leven; meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat ­fysiek contact tussen ouder en kind cruciaal is voor de ontwikkeling van een kind.

“Dat echte contact, elkaar een hand geven als je elkaar ontmoet, een familielid knuffelen, dat is onderdeel van het leven. Het zou raar zijn als je lang niet wordt aangeraakt,” zegt Van Tilburg. Gezinnen of mensen met huisgenoten krijgen veelal hun ‘portie’ wel. Alleenstaanden daarentegen hebben het lastiger. Zelfs nu we kunnen videobellen en met groepen tegelijk online onze verjaardag kunnen vieren. Deze middelen ­bieden volgens de socioloog slechts tijdelijk soelaas. “We weten uit onderzoek dat online contact houden op de lange termijn enkel werkt als je ­elkaar ook af en toe opzoekt.”

Ook het zogenoemde ‘nabijheidscontact’, ­zoals het letterlijk tegenover elkaar zitten, is onmisbaar in een gezond leven. Er wordt immers niet alleen informatie uitgewisseld via woorden of mimiek, de gehele lichaamshouding is van waarde voor een relatie. Mensen halen al dan niet bewust informatie uit hoe iemand loopt, beweegt of zit. Volgens de hoogleraar is zowel nabijheidscontact als fysiek contact onmisbaar voor een gezond leven.

Neerwaartse spiraal

Een 27-jarige zzp’er, die graag anoniem blijft, verruilde om die reden zijn studio in Amsterdam voor het ouderlijk huis. “Ik vreesde dat de muren op me af zouden komen, dat ik de hele dag alleen binnen zou zitten. Nu ik bij mijn ouders ben, voel ik nog steeds een drukkend gevoel over de hele situatie. Ik kan zeker vier weken mijn vriendin niet zien, spreek mijn vrienden alleen via Whats­App. Het is saai en uitzichtloos. Machteloos, ja, zo voel ik me. Gelukkig kan ik hier nog praten met mijn ouders. In m’n eentje was ik denk ik wel gek geworden.”

“Het is een naar gevoel,” zegt hoogleraar Van Tilburg als hij het gevoel van eenzaamheid ­probeert te omschrijven. “Sommigen krijgen er buikpijn van, maar het zit vooral in je hoofd. Als je eenmaal in de spiraal van eenzaamheid ­terechtkomt, is het lastig om daar weer uit te ­komen. Je gaat er minder op uit, waardoor je nog minder mensen ontmoet, je voelt je eerder af­gewezen en raakt steeds meer geïsoleerd.”

Het thema speelt in Amsterdam: in 2017 voelden 300.000 mensen zich eenzaam, 48 procent van de volwassenen. Uit de cijfers van de GGD blijkt dat in 2018 16 procent van de Amsterdammers zich zelfs ernstig eenzaam voelde.

Van Tilburg verwijst naar het onderzoek van ­socioloog Anandi Mani, hoogleraar gedrags­economie en openbaar beleid aan de Universiteit van Oxford, over dat mensen in armoede minder goede beslissingen nemen. Wie langere tijd geldtekort heeft, verliest het overzicht en kan zich enkel nog op de korte termijn richten. Het totaalplaatje, met daarbij oplossingen voor de lange termijn, verliest men uit het oog. Diezelfde processen ziet de socioloog bij mensen die langere tijd eenzaam zijn.

Ook fysiek gezien is eenzaamheid een aanslag op het lichaam. De biologische processen veranderen. Wie zich goed voelt, kan omgaan met stress. Maar wie al niet lekker in zijn vel zit, krijgt het lastiger. “Als je stressgevoelens niet kunt omzetten, kan dat leiden tot ziektes. Wat daarbij niet helpt, is dat eenzame mensen doorgaans minder goed voor zichzelf zorgen. Hun leefstijl wordt slechter, ze bewegen minder, gaan meer alcohol drinken of ­roken. We weten uit onderzoek dat eenzame ouderen kans hebben vier jaar eerder te overlijden.”

Behapbaar

We zitten in een moeilijke periode, waarvan niemand precies weet wanneer die eindigt. Maar dát er binnen enkele maanden een einde aan komt, maakt dat het voor velen behapbaar blijft (zie kader Erik Scherder). De meeste mensen kunnen deze periode overbruggen door een dagritme aan te houden, zichzelf goed te blijven verzorgen en geliefden te (video)bellen. Ouderen hebben het daarentegen moeilijker, aldus Van Tilburg. Voor hen valt heel veel weg nu, vaak zelfs de thuishulp.

Tilly Wentink (87) ervaart het aan den lijve. “Het is verschrikkelijk. Ik zit hier in het Amstelhuis. We mogen niet bij elkaar komen, niet meer samen eten. We moeten nu eten kopen en het meteen mee naar boven nemen. Dat is niet prettig.” Ook het puzzelclubje waar Wentink naartoe ging, is er voorlopig mee gestopt. “Daar zit ik dan, de hele dag op mijn kamer van 30 vierkante meter. Ik weet dat het voor iedereen beroerd is nu. Ik denk dat iedereen wel een beetje contact zou willen. Ik bel welja met mijn kinderen, maar die hebben ook hun eigen zorgen. Het voelt heel eenzaam, de hele dag in zo’n klein hokkie nietsdoen. De buitendeuren zijn ook afgesloten, er mag ook geen bezoek meer komen. Ja, het is ­allemaal wat, hè.”