Een weekend vol onweer en files in aantocht

Beeld ANP

Een zuidoostenwind blaast zaterdag vochtige en warme lucht naar Nederland. De temperatuur loopt op tot circa 25 graden, en tot zelfs 28 graden in Groningen.

De hoge temperaturen en vochtige lucht maken dat het zaterdag broeierig aanvoelt. Gedurende de dag wordt het vaker bewolkt en vallen er buien. Vooral in de middag is er grote kans op onweer en valt in korte tijd veel regen. Dit kan plaatselijk tot wateroverlast leiden.

Zondag belooft het wederom broeierig te worden. Hoewel de temperatuur met 22 graden in het zuidwesten tot 26 in het noordoosten iets lager ligt dan op zaterdag, voelt het nog benauwd aan. En ook zondag trekken pittige onweersbuien over het land. Deze kunnen op sommige plekken opnieuw tot wateroverlast leiden.

Veel vakantiefiles verwacht

Wie dit weekend naar het buitenland vertrekt, moet rekening houden met files. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Voor veel landen begint vrijdag de zomervakantie en dat zorgt vooral zaterdag voor drukte op de Europese wegen.

In Nederland is het naar verwachting ook vrijdag al druk. De ANWB houdt rekening met zo'n 500 kilometer file. De knelpunten liggen vooral in het zuiden en midden van het land én rondom de Afsluitdijk. Vanwege werkzaamheden is de Afsluitdijk (A7) van vrijdagavond 22.00 tot zaterdagochtend 08.00 uur in beide richtingen gesloten.

Vakantieverkeer moet in het oosten van België en in Duitsland tussen Keulen en Koblenz rekening houden met omleidingen. Vanwege de wateroverlast zijn daar nog veel wegen onbegaanbaar.

Drie tot vier uur extra reistijd

In Frankrijk liggen de knelpunten vermoedelijk vooral tussen Lyon en Orange op de A7. Ook op de routes richting Zuid-Frankrijk en Spanje zal het naar verwachting al vroeg vast staan. Reizigers moeten rekening houden met drie tot vier uur extra reistijd.

In Duitsland kun je vermoedelijk weer wat sneller doorrijden. Het verkeer zal daar vastlopen rond Hamburg; op de A3 bij Passau en op de A8 tussen München en Salzburg is er al gauw een uur oponthoud, verwacht de ANBW.

Bij de Zwitserse Sint Gotthardtunnel richting Italië loopt de filetijd zaterdag waarschijnlijk op tot meer dan twee uur. In Oostenrijk wordt het filerijden op de A10/A11 richting Salzburg-Villach-Slovenië.