Een vuurwerkverbod? Het kabinet houdt zich (nog) op de vlakte

Kabinet en Tweede Kamer voelen niets voor een algeheel vuurwerkverbod. Dat is al jaren zo. Toch is de discussie wel aan het schuiven.

De telkens terugkerende discussie over een vuurwerkverbod begint al net zo’n traditie te worden als het afsteken van vuurwerk zelf. Ook dit jaar pleiten politie en brandweer voor een vuurwerkverbod nadat het op veel plaatsen weer uit de hand liep tijdens de jaarwisseling. Maar een Kamermeerderheid reageert elk jaar hetzelfde: een algeheel verbod gaat te ver.



Toch is er wel wat veranderd. Want partijen maken de regels voor het afsteken van vuurwerk wel steeds ietsje strenger. Heel langzaam schuift de politiek zo op in de richting van wat de hulpverleners vragen.



In de Tweede Kamer is er geen meerderheid die hardop het pleidooi voor een verbod steunt. In november nog werd een zoveelste poging van de Partij voor de Dieren om consumentenvuurwerk te verbieden alleen gesteund door GroenLinks, 50Plus en SGP.

Illegaal vuurwerk

De politiek stond lang op het standpunt dat de overlast moest worden tegengaan door de handel in illegaal vuurwerk aan te pakken. Wel werd bijvoorbeeld het tijdsbestek waarin je zonder boete vuurwerk mag afsteken ingekort.



Maar nadat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in 2018 met een rapport kwam waarin werd gepleit om ook legale vuurpijlen en knalvuurwerk te verbieden, kwam de discussie in een stroomversnelling. Met oud en nieuw eindigen jaarlijks zo’n 500 mensen op de spoedeisende hulp, raken zo’n 200 ogen beschadigd, valt gemiddeld één dode en worden zo’n 11.000 incidenten geregistreerd, becijferde de OVV.



De regeringscoalitie worstelt met de vraag hoe om te gaan met legaal vuurwerk. ChristenUnie vindt dat de aanbevelingen van de OVV moeten worden opgevolgd. D66 gaat iets minder ver en wil dat gemeenten bepalen of er een verbod komt of niet. CDA wil alleen een beperkt verbod op zwaar vuurwerk. En de VVD wil het minst ver gaan.

Verbieden

Het kabinet kwam met een compromis: vanaf de jaarwisseling van 2020/21 mag er geen zogeheten F3-vuurwerk meer worden verkocht. Dat is heel zwaar consumentenvuurwerk, zoals ratelbanden met 10.000 knallen. De Kamer heeft die maatregel verder aangescherpt. In een motie riep vrijwel de hele Kamer het kabinet op om single shots en zware vuurpijlen te verbieden voor consumenten. Alleen VVD, PVV en Forum voor Democratie stemden tegen.



Het kabinet wil dat verbod op single shots vanaf volgend jaar invoeren. Dat zijn hulzen waarmee een lichtkogel wordt afgeschoten, waarna een harde knal klinkt. Het vuurwerk is erg populair onder de jeugd. Jaarlijks worden er zo’n 10 miljoen van verkocht.



En mogelijk gaat het verbod nog verder. Het kabinet onderzoekt of het verbod kan worden uitgebreid. Al moet daar volgens bronnen rond het kabinet niet te veel bij worden voorgesteld. Dit kabinet gaat volgens hen niet met een voorstel komen voor een algeheel verbod op consumentenvuurwerk of iets wat daarbij in de buurt komt, ook al hintte minister Grapperhaus (Justitie) daar vlak voor de jaarwisseling nog op.

Huiverig

Want ondanks de jaarlijkse oproep van brandweercommandanten, oogartsen en politiechefs zijn de meeste partijen huiverig met verbieden. Zo zegt regeringspartij CDA dat de ‘brave burger’ niet de dupe mag worden. De VVD wijst er daarnaast op dat een verbod niet helpt tegen de overlast, strenger straffen van raddraaiers wél.

“Tuig moet je aanpakken,” zegt Kamerlid Dilan Yesilgöz. En oppositiepartij PvdA is bang dat door een verbod weer meer illegaal vuurwerk gekocht gaat worden waar veel ongelukken mee gebeuren. Wel moet het vuurwerk worden ‘ingedamd’, zegt Kamerlid Attje Kuiken. “Zodat het volgende nieuwe jaar ons allemaal geluk brengt in plaats van drama.”



Daarbij moeten de partijen schipperen tussen een sterk verdeelde achterban. Uit recent onderzoek van het opiniepanel van actualiteitenprogramma EenVandaag blijkt dat van bijvoorbeeld de VVD-kiezers 49 procent voor een vuurwerkverbod is en 45 procent tegen. Bij het CDA is 48 procent voor en 42 procent tegen. Dat maakt partijen niet happig om heel uitgesproken standpunten in te nemen over dit onderwerp.