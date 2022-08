Een vrouw als voetbalcoach bij de mannen? ‘Als wij zorgen dat we presteren, doorbreken we dingen’

Sarina Wiegman spreekt Lauren Hemp tijdens de rust. Beeld REUTERS/Molly Darlington

Op het moment dat oud-voetbalster en analist Leonne Stentler zondagavond na de wedstrijd Engeland-Duitsland op televisie zei dat bondscoach Sarina Wiegman een ‘gouden gleuf’ heeft, wist ze het al: hier gaan mensen het over hebben. En ja hoor, haar berichtenbox stroomde vol.

Louis van Gaal

De 52-jarige Nederlandse Wiegman leidde de ‘Lionesses’ naar een 2-1-overwinning. Vijf jaar geleden hielp ze Nederland ook al aan de Europese titel. Stentler greep haar kans om Wiegman te vergelijken met Louis van Gaal, die volgens haar ook ‘het geluk aan zijn kont heeft hangen’.

“Toen ik dat zei, dacht ik: oh oh, dit wordt wat,” zegt Stentler. “Maar ik zet haar graag op hetzelfde podium als Van Gaal en ik vind het ook fijn dat ik die vergelijking kan maken, omdat ze gewoon voor uitstekende prestaties zorgt én het geluk aan haar zijde heeft. De Engelsen zijn echt door het oog van de naald gekropen.”

Geluk of niet; het cv van Wiegman is inmiddels zo imponerend dat topclubs – óók bij de mannen – in de rij zouden moeten staan om haar binnen te halen. Maar oud-speelster Stentler noemt met name het mannenvoetbal een ingewikkeld vraagstuk voor vrouwen. “Dat ligt vooral aan de bestuurders van de clubs en aan de voetbalfans. Die zijn zeer terughoudend. Soms hoor ik mensen zeggen dat de tijd er nog niet rijp voor is. Of dat vrouwen niet in een mannenwereld zouden kunnen werken. Maar dat vind ik echt achterhaald denken.”

Als iemand een mannenteam zou kunnen trainen, dan is het wel Wiegman, denkt Stentler. Ze heeft volgens haar hele duidelijke kwaliteiten die niets met haar geslacht te maken hebben. “Ze weet hoe je een groep beter maakt en het team op de best mogelijke manier in balans brengt. Ze weet spelers te motiveren om voor dat hoogste doel te gaan en weet te voorkomen dat ze bezwijken onder die enorme toernooidruk.”

Respect

Oud-speelster Marlou Peeters weet hoe het is om voor een groep mannen in de voetballerij te staan. Dat deed ze twee jaar bij Vitesse, bij jongens onder elf. Ook coachte ze een tijd lang het eerste elftal van Zwaluw VFC Vught. “Er zijn altijd mensen die er wat van vinden. De kunst is hen ook mee te krijgen. Ik heb zelf zeven jaar eredivisie gespeeld en daarmee dwing je vanzelf respect af als ze ervaren dat je best een balletje kan trappen.”

Volgens Peeters wordt het hoog tijd dat vrouwen ook op het hoogste niveau mannen gaan trainen. Daarmee komt er meer balans in de staf. “Ik had bijvoorbeeld een mannelijke assistent en ons vielen allebei andere zaken op. Daarmee vulden we elkaar heel goed aan, wat enorm helpt bij het maken van de juiste keuzes tijdens wedstrijden.”

Rolmodellen

Peeters hoopt dat het succes van Wiegman nu deuren opent bij clubs. Het wordt tijd dat er echt iets verandert, vindt zij. “Je hebt altijd rolmodellen nodig om iets te veranderen. Dit kan net het zetje zijn om van de gebaande paden af te gaan en nu wel een vrouw op die toppositie aan te stellen.”

Al kan Leonne Stentler zich voorstellen dat Wiegman niet bij elk mannenteam in de middenmoot van de eredivisie aan de slag wil. “Waarom zou je dat doen als je wellicht ook het aanbod krijgt om bij een topclub in het vrouwenvoetbal aan de slag te kunnen? Dan speel je op het allerhoogste niveau. Ik zou het dan wel weten.”

Aan Wiegman zelf zal het in elk geval niet liggen. In eerdere interviews liet ze al duidelijk blijken het onzin te vinden dat een vrouw geen leiding kan geven aan een mannengroep. “Dat hoor je vooral in het voetballen,” zei ze toen. Wel vindt ze het belangrijk dat het gaat over voetbal en kwaliteit. Ze wil niet beoordeeld worden op het vrouw zijn. “Als wij zorgen dat we presteren, doorbreken we dingen.”