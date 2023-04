Een vleestaks komt er niet, kabinet zoekt door naar andere klimaatmaatregelen

Maandag is er een debat met minister Rob Jetten over extra klimaatmaatregelen. Beeld ANP

Meer betalen voor vlees en zuivel, voor autorijden, voor je gas. Een speciale klimaatcommissie stelde vorige maand in een advies aan het kabinet dat ‘pijnlijke maatregelen’ onontkoombaar zijn om de CO2-uitstoot fors te verminderen. In de Tweede Kamer is echter onvoldoende politieke steun voor die voorstellen.

De komende dagen hoopt het kabinet een besluit te nemen over extra klimaatmaatregelen, maar de regeringspartijen worstelen ermee. De voorstellen van de commissie krijgen te weinig steun, en er is nog geen zicht op een alternatief. Ook wordt twijfel geuit over de CO2-berekeningen en hoeveel er nog moet gebeuren.

Ongemak

In het regeerakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot in 2030 met minimaal 55 procent moet zijn teruggebracht, het streven is zelfs 60 procent. Maar daarvoor is meer nodig dan nu is afgesproken in het regeerakkoord (zoals huizen van het gas af en zwaarder belasten van de industrie), rekende de commissie voor. En dat zorgt voor ongemak. De regeringspartijen willen de klimaatdoelen halen, maar ze zijn het niet eens over de manier waarop. VVD en CDA wijzen de voorstellen naar de prullenbak. “Er zit een grens aan alle hogere belastingen, mensen hebben nu al moeite de eindjes aan elkaar te knopen,” zegt CDA-­Kamerlid Henri Bontenbal. Ook de VVD vindt dat de burger genoeg het vel over de oren wordt getrokken. Vandaag is er een debat met minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). VVD’er Silvio Erkens noemt enkele van de voorstellen ‘wereldvreemd’. Burgers meer laten betalen voor bijvoorbeeld energie, midden in een energiecrisis, ondergraaft het draagvlak voor klimaatbeleid, vindt de VVD.

Normeren en beprijzen

VVD en CDA zien meer in subsidies dan in extra belasten. Ze vinden dat er te negatief over het klimaatbeleid wordt gesproken. Ook zijn ze er niet van overtuigd dat er zoveel extra nodig is als de commissie stelt. “Niet alle plannen uit het regeerakkoord zijn doorgerekend,” zegt Bontenbal. “Laten we eerst eens goed uitvoeren wat al is afgesproken.”

D66-minister Jetten zei eerder dat er ‘echt een schep bovenop moet’. Het Planbureau voor de Leefomgeving rekende ook al voor dat de klimaatdoelen uit het regeerakkoord niet gehaald worden. Om die wel te halen is ‘normeren en beprijzen’ de effectiefste maatregel, vindt D66. Er is al een pot met 35 miljard euro afgesproken voor allerlei subsidies.

Hulp bij isolatie

“We moeten de planeet leefbaar houden,” zegt D66-Kamerlid Raoul Boucke. “Natuurlijk moeten we de lasten rechtvaardig verdelen, maar we hebben niet de luxe een sector uit te sluiten bij nieuwe maatregelen.”

Oppositiepartij PvdA dient vandaag een initiatiefnota in om de regels zó aan te passen dat subsidie voor de isolatie van huizen eerder terechtkomt bij mensen met lagere en middeninkomens.

“Nu zetten we een pot geld klaar en wachten we tot iemand daar gebruik van maakt,” zegt PvdA-­Kamerlid Joris Thijssen. “We weten uit ervaring dat de mensen met hogere inkomens de weg weten te vinden in de regelgeving.”

De PvdA wil dat de overheid de bewoners in wijken waar mensen met lagere inkomens in soms tochtige koophuizen wonen, actief benadert om hen te helpen met isoleren. Het gaat om zo’n 800.000 huizenbezitters, waar de partij 700 miljoen euro voor wil uittrekken. Dat geld moet onder andere worden gevonden in het potje dat nu is gereserveerd voor de bouw van kerncentrales.