Een ‘simpel struikeltje’: Paroolartikel over Pieter Jongens genomineerd voor Mercur

Pieter Jongens. Beeld Jonathan Herman

Het artikel van journalist Els Quaegebeur verscheen op 21 mei op Parool.nl. Jongens raakte na een ‘simpel struikeltje’ op het perron van metrostation Noorderpark in coma. Zijn overlevingskans was een half procent, maar na twee weken kwam hij bij. Kort daarna beviel zijn vriendin van hun tweede kind.

Enkele maanden eerder was de conceptstore Hutspot, die hij in 2012 met twee vrienden had opgericht failliet gegaan. In het artikel van Els Quaegebeur blikt Jongens, een jaar na het noodlottige ongeluk, terug op de tijd sinds het ongeval en zijn herstel.

24ste editie

In dezelfde categorie, Reportage van het jaar, zijn ook de serie ‘Je kunt het maar één keer doen’ van de Volkskrant genomineerd, waarin journalist Barbara Beukering nabestaanden over het stervensproces van dierbaren interviewt en een serie over armoede in Vrij Nederland van schrijver Jonah Falke. Andere categorieën waarin een prijs wordt uitgereikt zijn Artdirection en Magazinemerk.

De 24ste editie van de Mercurs vindt op 4 november plaats in Amsterdam. De prijzen worden uitgereikt door juryvoorzitter Arno Kantelberg en columnist Marcel van Roosmalen.