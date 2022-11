Een rotte kies blijkt ook vaak een kwestie van geld; lagere inkomens mijden eerder de tandarts

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat mensen met een lager inkomen hun mondgezondheid minder vaak als ‘goed’ of ‘zeer goed’ ervaren dan mensen met een hoger inkomen. Beeld Getty Images

Dat komt naar voren in cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceert.

Bijna 80 procent van de volwassenen bezocht het afgelopen jaar minstens één keer de tandarts. Binnen de groep met lagere inkomens gingen minder mensen: 70 procent, tegenover 87 procent bij de hoogste inkomensgroep.

Vrouwen zijn vaker positief over de gezondheid van hun mond dan mannen. Ook hier komen inkomensverschillen aan het licht. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat mensen met een lager inkomen hun mondgezondheid minder vaak als goed of zeer goed ervaren dan mensen met een hoger inkomen.

Veruit de meeste volwassenen waren in de jaren 2020 en 2021 positief over de gezondheid van hun tanden en tandvlees: 71 procent zegt dat de conditie ‘goed’ of ‘zeer goed’ is, 23 procent antwoordde met ‘gaat wel’,6 procent zegt ‘slecht of zeer slecht’.

(G)een aanvullende tandartsverzekering

De resultaten zijn afkomstig uit de gezondheidsenquête van 2020 en 2021, een jaarlijks onderzoek dat een beeld probeert te geven van de gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking en de ontwikkelingen daarin. 16.000 volwassenen werden hiervoor ondervraagd.

Van hen gaf 59 procent aan aan een aanvullende tandartsverzekering te hebben. Onder lagere inkomens zijn net iets minder mensen aanvullend verzekerd dan mensen met hogere inkomens. Mensen met een aanvullende tandartsverzekering gaven vaker aan naar de tandarts te zijn geweest dan mensen zonder zo'n verzekering, ongeacht de gezondheidstoestand van mond. Mensen met een (zeer) slechte mondgezondheid zonder aanvullende tandartsverzekering gingen juist het minst vaak naar de tandarts.

Hand op de knip

Het is niet te zeggen of de mondgezondheid van de gemiddelde Nederlander in coronatijd achteruit is gegaan, zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. “Op basis van deze reeks, die drie jaar loopt, kunnen we niet stellen of er een achter- of vooruitgang te zien is. De vraag is hoe het volgend jaar is, nu meer mensen meer de hand op de knip houden.”

Het CBS ziet een duidelijke relatie tussen gezondheid en inkomen. Mensen met een minder goede gezondheidstoestand kwamen vaker uit huishoudens met een lager inkomen.

Het CBS markeert mensen die een mindere mondgezondheid hebben en geen aanvullende tandartsverzekering, als ‘mogelijke risicogroep’, omdat zij wellicht juist de zorg nodig hebben die vergoed wordt vanuit zo’n aanvullende verzekering.