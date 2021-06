Eén prik volstaat ook als infectie ouder is dan zes maanden

Beeld REUTERS

“Mensen die covid hebben gehad, zijn na één prik met Pfizer beter beschermd dan mensen die nog niet besmet zijn geweest en twee prikken met Pfizer kregen,” zegt viroloog en OMT-lid Menno de Jong. “Ze hebben na één vaccinatie hogere concentraties neutraliserende antistoffen, ook tegen drie opkomende varianten. Het maakt niet uit of de besmetting drie, tien of vijftien maanden geleden plaatsvond.”

De studie is uitgevoerd onder 155 Amsterdamse ex-coronapatiënten. Hun antistofrespons werd vergeleken met resultaten uit een studie onder zorgmedewerkers van Amsterdam UMC die geen infectie doormaakten en twee prikken met Pfizer kregen. Beide onderzoeken zijn al online te vinden, maar moeten nog worden beoordeeld door kritische vakgenoten voor publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift kan plaatsvinden.

Snel aanpassen

“Ik hoop dat het Nederlandse vaccinatieprogramma snel wordt aangepast,” zegt internist-infectioloog Marije Bomers, die de studie onder de zorgmedewerkers uitvoerde. “De tweede vaccindosis voor ex-covidpatiënten kan op dit moment beter worden gegeven aan kwetsbare groepen die nog niet beschermd zijn, in binnen- of buitenland.”

Vaccinoloog Anke Huckriede (UMC Groningen) – niet betrokken bij de studies – is enthousiast. “Prima onderzoek. Ik kan me voorstellen dat je mede daardoor het vaccinatiebeleid aanpast. Het resultaat is in lijn met ander onderzoek dat aantoont dat één prik na een doorgemaakte infectie volstaat. Kanttekening is wel dat er alleen is gevaccineerd met Pfizer.”

De Jong erkent dat. “Maar omdat de goede antistofrespons te danken is aan herstimulatie van het immuungeheugen is het aannemelijk dat dit ook voor andere vaccins zal gelden,” zegt hij.

Immunoloog Huub Savelkoul (Wageningen Universiteit) - niet betrokken bij de studies - wil wachten met aanpassing van het vaccinatiebeleid. “De studie rept niet van de Indiase variant, die in Engeland wordt gemonitord en ook al in Nederland is vastgesteld. Zolang bescherming voor ex-coronapatiënten met één prik tegen die variant niet duidelijk is, zou ik alle ex-covidpatiënten twee prikken blijven geven.”

Dagen sneller

Het RIVM heeft becijferd dat er zo’n 340.000 ex-covidpatiënten zijn die langer dan zes maanden geleden geïnfecteerd raakten. De GGD heeft hun infectie met een PCR-test aangetoond. Als hun tweede prik voor anderen beschikbaar komt, is de Nederlandse vaccinatiecampagne 1-3 dagen sneller afgerond, aldus het RIVM.

Die gezondheidswinst lijkt beperkt, maar bij sneller handelen van het ministerie van Volksgezondheid had de gezondheidswinst groter kunnen zijn. De studieresultaten werden vorige week bekend. Als De Jong de 200 benodigde Pfizer-vaccins voor de studie al in januari had gekregen - zoals hij verzocht -, was de conclusie al in februari bekend geweest.

“De relevantie van de studie voor Nederland was dan natuurlijk groter geweest,” aldus De Jong. “Toen was er immers een groter vaccintekort dan nu. Risicogroepen hadden eerder beschermd kunnen zijn, waardoor er wellicht minder ernstig zieken en sterfgevallen waren geweest. Ik vind de vertraging teleurstellend, maar met de soms tegenvallende vaccinlevering blijft het ook in Nederland van belang om beschikbare vaccins zo effectief mogelijk in te zetten.”

De studie is momenteel van nog groter belang voor lage inkomenslanden die minder vaccins dan Nederland hebben, stellen De Jong en Bomers. Mondiaal werd de infectie al bij meer dan 170 miljoen mensen aangetoond. “Als je die niet twee, maar slechts één prik geeft, spaar je dus zo’n 170 miljoen doses uit,” aldus Bomers. “Daarmee kun je vele mensen die nog midden in de pandemie leven eerder beschermen. Er is wereldwijd een schreeuwend tekort aan vaccins, kijk naar het Afrikaanse continent, Suriname of India.”'